Campanie de peste o sută milioane de dolari, la New York

Primarul oraşului New York, Michael Bloomberg, se va îndreapta spre al treilea mandat, marţi, după ce a investit o sută de milioane de dolari din banii săi în această campanie electorală. Magnatul presei, în funcţie din 2001, ar urma, potrivit sondajelor, să câştige cu un avans considerabil în faţa democratului William Thompson, aproape necunoscut şi care dispune de mult mai puţini bani.

La 67 de ani, Michael Bloomberg este considerat omul care a finalizat procesul de transformare a metropolei violente şi haotice într-unul dintre cele mai curate, sigure şi eficiente oraşe americane. Sub conducerea sa, s-au construit clădiri de lux, Times Square a fost redată pietonilor, pe meniurile din restaurante sunt afişate caloriile, fumatul este interzis în clădirile publice. Totuşi, două controverse marchează marşul său triumfal spre un al treilea mandat de patru ani, într-un oraş încă sub şocul crizei din 2008 de pe Wall Street. Una vizează folosirea excesivă a averii sale, estimată la 17,5 miliarde de dolari, pentru dominarea campaniei electorale. În ultimele săptămâni, Michael Bloomberg a cheltuit circa un milion de dolari pe zi, iar suma va depăşi chiar şi o sută de milioane până marţi, potrivit experţilor. Niciun alt politician nu a mai cheltuit atâţia bani din averea sa pentru o campanie, iar cele şase milioane de dolari, suma investită de rivalul său William Thompson, pălesc prin comparaţie. În plus, fondator al Bloomberg LP, gigantul mondial al informaţiilor financiare, primarul i-a înfuriat pe mulţi, obligând, practic, Consiliul Municipal, să modifice o limitare la două mandate, aprobată prin referendum, care să-i permită să candideze pentru a treia oară.

Potrivit unui sondaj al Marist Poll, publicat la 22 octombrie, Michael Bloomberg este creditat cu 52% din intenţiile de vot faţă de 36% pentru Thompson, în timp ce Quinnipiac vorbeşte despre 53% faţă de 35%. Rezultatul final ar putea depinde de absenteism, care ar urma să fie mare. La rândul său, William Thompson, în vârstă de 56 de ani, nu a fost foarte susţinut de Partidul Democrat, iar ceilalţi şapte candidaţi, printre care o persoană care vrea să lupte împotriva interzicerii fumatului, sunt, practic, ignoraţi de presă.