Campanie de pietruire, după posibilităţi

În ce se măsoară bunăstarea unei localităţi din mediul rural? Putem spune că în infrastructură, pentru că, de cele mai multe ori, oamenii caracterizează o comună drept „săracă”, dacă drumurile pe care circulă sunt denivelate şi dacă trotuarele sunt degradate, sau o consideră bogată dacă drumurile sunt proaspăt asfaltate, iar trotuarele sunt îngrijite. Un lucru este cert: toate autorităţile locale îşi doresc drumuri netede, asfaltate şi fac demersuri pentru a-şi realiza planul. Unele reuşesc, altele... nu. Primăriile care n-au reuşit sunt nevoite să se descurce în funcţie de posibilităţi măcar pentru menţinerea stării drumurilor, în această situaţie regăsindu-se şi cea din Ciobanu.

LUCRĂRI ÎN LIMITA BANILOR Primarul din Ciobanu, Tudorel Gurgu, afirmă că aproximativ 30 de străzi din întreaga comună sunt la nivel de macadam şi că nu-şi permite să le asfalteze din bugetul local. „În prezent, drumurile sunt doar pietruite. Ne-am fi dorit să le asfaltăm, dar nu am obţinut finanţare, aşa că ne descurcăm cum putem. Anul trecut, am fost la un pas să asfaltăm drumurile, întrucât iniţiasem un proiect pentru canalizare şi asfalt, cu finanţare de la UE, dar din cauza birocraţiei şi a banilor cheltuiţi, aproximativ 50.000 de lei, am fost nevoit să renunţ. Cheltuiala este imensă. Cu suma aceasta făceam două străzi. Aşadar, am rămas să ne ocupăm de pietruiri, pentru că drumurile se degradează în timp, din cauza ploilor. Dacă nu ne-am ocupa de ele, ar deveni impracticabile şi, din bugetul nostru, ne permitem să facem doar câte două-trei străzi pe an. În urmă cu doi ani, am început să refacem şi trotuarele construite încă de pe vremea comunismului, care s-au stricat în timp. Am decis să le betonăm şi, până acum, am reuşit să facem 3 km de trotuar şi vom mai face, încet, încet, cât ne permite bugetul. Toate lucrările sunt executate cu utilajele noastre, prin societatea Consiliului Local, şi aşa reuşim să ne încadrăm în buget, care oricum este mic, de aproximativ de 700.000 de lei. După ce plătim salariile şi utilităţile, mai rămânem cu aproape 20.000 de lei. Ce putem să facem cu banii ăştia? Ne descurcăm cum putem”, a declarat edilul.