Campanie de scanare de documente la SPITVBL

Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa a demarat, de curînd, o campanie de scanare a tuturor documentelor existente referitoare la terenurile şi construcţiile din cartierul Palazu Mare. “Am iniţiat această campanie de scanare a documentelor pentru că am avut probleme cu terenurile intravilane, fie ele arabile sau de construcţii. Ele au ca date de identificare numărul de parcelă şi de lot. Pentru a nu avea probleme în sensul suprapunerii terenurilor, mai ales că există mulţi “binevoitori“ care găsesc diverse metode de a înşela, ne-am gîndit să scanăm documentele“, a declarat directorul executiv adjunct al SPITVBL, Carmen Trentea. Ea a adăugat că lucrătorii SPITVBL s-au oprit pentru moment la terenurile intravilane urmînd să scaneze toate documentele privind loturile din cartierul constănţean Palazu Mare. “Am creat un istoric de ROL şi am scanat toate documentele pentru o anumită parcelă. Spre exemplu: o parcelă de 2.000 metri a fost lotizată pe cinci loturi, iar fiecare dintre ele a fost vîndută. Noi am mers retroactiv pe firul actului şi am creat ROL-urile de la primul proprietar, pînă la ultimul. Se lucrează acum pe toate străzile care au adresă arondată“, a mai spus Trentea. Directorul adjunct al SPITVBL a adăugat că, în acest fel, instituţia le vine în ajutor contribuabililor. Mai exact, atunci cînd un contribuabil ale cărui acte de proprietate au fost deja scanate vine să ceară un document de la agenţiile fiscale, nu va mai fi nevoit să prezinte decît buletinul. “Avem documentele scanate, deci avem dovada că cel care vine să solicite documentele este proprietarul“, a mai spus Trentea. Datorită faptului că sînt foarte multe terenuri pe care se va construi în această zonă, iar intravilanul se lărgeşte din ce în ce mai mult, SPITVBL va deschide la începutul anului viitor o nouă agenţie: Agenţia 5, în zona Palazu Mare.