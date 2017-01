Campanie de schimbare a comportamentului adolescenţilor

Pentru a veni în ajutorul tinerilor, Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS) a iniţiat, ieri, cea de-a doua parte a “Campaniei de schimbare de comportament a tinerilor cu vîrste cuprinse între 17 şi 25 de ani”. Cei care ajută tinerii să obţină răspunsuri la cele mai dificile întrebări legate de sexualitate, dar şi să înţeleagă care sînt riscurile la care se expun, sînt voluntarii. “Aceştia sînt, de asemenea, adolescenţi, deoarece este foarte important ca cei care participă la campanile noastre să nu se simtă închistaţi şi să poată comunica fără probleme. Chiar acum s-a încheiat un curs de trei zile pentru adolescenţii care doresc să devină voluntari. Ne bazăm pe jocuri care îi ajută să înţeleagă mai bine mesajul pe care vrem să îl transmitem“, a declarat coordinatorul local al proiectului, Olimpia Pariza. Printre jocurile pe care le practică voluntarii se numără ”Bomboana”. Astfel, cei care iau parte la joc, fac schimb de bomboane între ei şi realizează cît de uşor se transmite virusul HIV. Adolescenţii care au decis să facă parte din grupul de voluntari în cadrul acestei campanii sînt încîntaţi de munca pe care o fac. “Sînt voluntar de un an. Am învăţat mult şi am întîlnit numeroase cazuri care m-au impresionat. În cel mai scurt timp vom începe campaniile în zonele rurale şi sperăm ca tinerii de acolo să ne primească aşa cum se cuvine şi să nu fie reticenţi la jocurile noastre ”, a spus Alex Blagovenco, unul dintre voluntari.