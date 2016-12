Campanie de sterilizare a animalelor cu şi fără stăpân

ACŢIUNE Primăria Mangalia şi Organizaţia non-guvernamentală Save the Dogs and other Animals Onlus au în derulare un amplu proiect de sterilizare a animalelor cu şi fără stăpân din zona de sud a litoralului. Potrivit conducerii administraţiei locale, prima etapă a proiectului s-a desfăşurat în perioada 12 - 13 iulie, în cartierul Colonişti, unde, la Sala de Sport de la Şcoala generală nr. 1, a fost instalată clinica mobilă a Organizaţiei. Reprezentanţii Save the Dogs au declarat că fost sterilizate aproape 100 de animale, preponderent câini cu şi fără stăpân. „Procedeul include mai multe etape, respectiv deparazitarea internă şi externă, crotalierea, vaccinarea anti-rabică şi sterilizarea propriu-zisă. Reducerea numărului de câini comunitari şi controlul populaţiei canine se fac, în primul rând, prin sterilizarea animalelor cu şi fără stăpân”, au explicat specialişii Save the Dogs. Ei au tras un semnal de alarmă în privinţa faptului că mulţi deţinători de animale abandonează pe stradă puii acestora, după ce se înmulţesc. „De aceea trebuie sterilizaţi cu prioritate câinii cu stăpân. Totodată, este nevoie să responsabilizăm cetăţenii pentru a nu se mai ajunge la asemenea situaţii. În plus, ar fi indicat un acord cu primăriile din jurul Mangaliei, pentru a preveni abandonarea animalelor pe străzile oraşului”, au mai spus reprezentanţii Save the Dogs. Acest ONG, înfiinţat în Italia de Sara Turetta, activează în România de peste zece ani, acum fiind prima dată când acţiunea din Mangalia se desfăşoară în colaborare cu Primăria. Următoarea etapă a proiectului va avea loc la începutul lunii august.

PROBLEMĂ REZOLVATĂ La rândul său, primarul Mangaliei, Cristian Radu, a declarat că sterilizarea câinilor este o acţiune aşteptată de toţi locuitorii, care au reclamat faptul că numărul patrupedelor fără stăpân s-a înmulţit exagerat de mult. „Este un început în soluţionarea problemei câinilor comunitari, iar astfel de proiecte vor continua cu mai multe organizaţii non-guvernamentale, atât de la nivel local, cât şi de la nivel naţional”, a spus Cristian Radu.