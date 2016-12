Campanie de stimulare a tinerilor privind participarea la votul din 7 iunie

Centrul Europe Direct Constanţa şi Centrul pentru Resurse Civice au lansat, ieri, o campanie de informare în rîndul tinerilor cu privire la importanţa participării la alegerile europene din 7 iunie. Potrivit organizatorilor, campania, care are drept slogan „Alege-l informat pe europeanul de Votat!”, are un rol strict informativ, fără a avea caracter partizan faţă de vreo grupare politică implicată în campania electorală. Preşedintele Centrului pentru Resurse Civice, Cosmin Bîrzan, a declarat că 15 voluntari distribuie, în această perioadă, studenţilor de la Universitatea „Ovidius” şi Universitatea Maritimă materiale informative puse la dispoziţie de Centrul de informare Europe Direct Constanţa, publicate de către Comisia Europeană şi Parlamentul European, cu privire la rolul, structura şi mecanismele Parlamentului European. Tinerii trebuie să răspundă, în schimbul materialelor primite, la un chestionar cu două întrebări referitoare la intenţia de a se prezenta la vot, fără a fi menţionată nicio grupare politică participantă în campania electorală. Campania de informare îi are drept ţintă şi pe trecătorii din centrul oraşului, prin intermediul a două puncte de informare situate pe strada Ştefan cel Mare. Centrul Europe Direct Constanţa face parte din reţeaua europeană de informare Europe Direct. Prin intermediul acestei reţele, Comisia Europeană răspunde nevoii de informare a cetăţenilor, dar şi de culegere de informaţii de la aceştia. Structura gazdă a centrului este Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Constanţa. Centrul Europe Direct Constanţa promovează strategia de comunicare europeană prin susţinerea dezvoltării unei politici coerente de informare-comunicare, ce conduce la îmbunătăţirea percepţiei publice asupra Uniunii Europene, combate ignoranţa şi creşte nivelul general de cunoaştere a dimensiunii cetăţeniei europene. Centrul pentru Resurse Civice este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, ce are drept scop sprijinirea, promovarea şi dezvoltarea conştiinţei şi iniţiativei civice, în spiritul democraţiei participative, la nivel individual, comunitar şi regional. Campania de informare se va încheia pe 1 iunie.