Campanie electorală... mută!

10:31:05 / 10 Mai 2016

aha

cu fagadau nu am vazut nimic, nici in precampanie , nici acum in campanie .inca nu am vazut nici un afis cu el.dar culmea e ca va castiga detasat.constanta e un oras indobitocit de clanul mazare si va ramane rosu inca multi ani inainte.rip constanta.asistatii social si pensionarii amatori de pachete de la primarie vor decide in continuare soarta acestui oras trist, fara perspective