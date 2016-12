Campanie emoţionantă pentru o emigrantă din România

DEROGARE DE LA LEGE O româncă emigrată în Canada, care lucrează ca îngrijitoare în provincia Saskatchewan şi este mama unei tinere invalide, are susţinerea comunităţii locale şi a reuşit să obţină, în ultimul moment, de la autorităţile federale, derogarea pentru a putea continua să trăiască acolo. Guvernul local din Saskatchewan a transmis o scrisoare autorităţilor federale, pentru a le cere să întrerupă procedurile de deportare a unei menajere originară din România şi a fiicei acesteia, Boglarka. Ministrul Economiei şi ministrul Sănătăţii din regiunea Saskatchewan au scris ministrului federal al Cetăţeniei, Imigraţiei şi Multiculturalismului, Jason Kenney, afirmându-şi susţinerea totală faţă de Eniko Reka Kincses şi fiica sa şi cerând să i se ofere acesteia permisul de şedere permanentă, astfel încât femeia să devină ”un membru contribuitor spre beneficiul Saskatchewan”. ”Sunt foarte fericită. Nu mă pot exprima în cuvinte”, a declarat Eniko Reka Kincses când a aflat că poate rămâne în Canada. În scurt timp, familiei Kincses i se va acorda statutul de rezidenţă permanentă, etapa următoare pentru a primi cetăţenia canadiană.

Familia Kincses a emigrat din România în Canada în 2009, prin Provincial immigrant nominee program, însă se confruntă cu obligaţia de a părăsi Canada, deoarece autorităţile federale au decis că Boglarka este incompatibilă din punct de vedere medical, din cauza paraliziei cerebrale. Această procedură se impune de fiecare dată când autorităţile federale consideră că un imigrant ar beneficia de ajutoare sociale sau medicale peste medie, în următorii zece ani. Misiunea lui Eniko Reka Kincses şi a avocatului său a fost să demonstreze că tânăra nu are nevoie de medicamente, nu are nevoi medicale speciale, iar familia ei nu a accesat niciun serviciu social în ultimii patru ani, în Sakatoon. Paralizia cerebrală nu este o boală progresivă, prin urmare, nevoile fetei nu vor creşte. În plus, dorinţa mamei de a deschide un centru privat de îngrijire a copiilor invalizi a fost văzută cu ochi buni de autorităţile locale, care consideră că aceasta va aduce un beneficiu economiei şi va oferi un spaţiu de lucru pentru aceia care deseori ocupă locurile extrem de scumpe din spitale.

SPRIJINUL COMUNITĂŢII 220 de persoane şi-au arătat susţinerea, semnând o petiţie prin care speră să determine autorităţile federale să anuleze ordinul de deportare, care includea biletul într-un avion care decola ieri la ora 05.00 (13.00 ora României). Joyce Phillips, directorul regional al Consiliului Vocaţional din Saskatchewan, a scris că ”îngrijitorii lucrează pentru cei mai vulnerabili dintre oameni. Este o necesitate absolută şi există o mare penurie”. ”Aş vrea să pun accent pe costul medical şi social minim de care ar avea nevoie Boglarka, contrabalansate mult de beneficiile de a o avea pe Eniko Reka Kincses ca locuitor permanent al Saskatchewan”, se mai arată în scrisoarea oficială. ”Premierul Brad Wall a pus accent pe nevoia de angajaţi competenţi şi de servicii de calitate pentru persoanele cu dizabilităţi”, a declarat, la rândul său, Pupen Pandya, vice-ministru al Muncii în cadrul Ministerului Economiei.