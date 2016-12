Campanie globală pentru reducerea mortalităţii infantile

World Vision organizează la nivel global prima \"Săptămână Globală de Acţiune\" pentru a atrage atenţia liderilor lumii că peste şapte milioane de copii mor anual în lume din cauza unor boli care pot fi prevenite şi care au dispărut din lumea occidentală. Până pe 20 noiembrie se doreşte atragerea atenţiei liderilor lumii că mortalitatea copiilor cu vârsta sub cinci ani este încă departe de ţinta propusă în al patrulea Obiectiv de Dezvoltare al Mileniului. „În 2000, 191 de lideri ai statelor membre ONU şi-au propus reducerea cu două treimi a numărului de decese la copii cu vârsta sub cinci ani, în perioada 1990-2015. În acest moment indicatorul înregistrează valori la nivelul la care ar fi trebuit să fie în urmă cu 15 ani”, se arată într-un comunicat. World Vision precizează că şapte milioane de copii mor anual din cauza unor boli care pot fi prevenite şi care au dispărut din lumea occidentală, primele şase cauze ale mortalităţii copiilor fiind: complicaţiile copiilor născuţi prematur, complicaţiile de la naştere, infecţiile nou-născuţilor, pneumonia, diareea, malaria. „Aceste boli au ucis 4,4 milioane de copii în 2011, reprezentând 64 la sută din numărul total de decese. Atât la nivel mondial cât şi în România, un sfert dintre decesele copiilor cu vârsta sub un an sunt cauzate de pneumonie. La noi în ţară, rata mortalităţii infantile (0-1 an) este de peste nouă la mie, adică de două ori mai mare decât media Uniunii Europene. De cele mai multe ori, cauzele îmbolnăvirii sunt o consecinţă a condiţiilor de sărăcie în care trăieşte copilul şi familia lui fiind legate de igienă şi alimentaţie necorespunzătoare precum şi lipsa de informaţii cu privire la educaţia pentru sănătate”, potrivit informării. World Vision a identificat soluţii simple pentru reducerea ratei mortalităţii la copii, precum: nutriţia corespunzătoare, începând cu alăptarea exclusivă până la vârsta de şase luni, urmată de alimentaţie complemetară corectă şi continuarea alăptării până la doi ani, naşterea asistată de persoane calificate medical, îngrijire corespunzătoare înainte şi după naştere, conştientizarea familie asupra semnelor de alarmă, vaccinări, acces la alimentaţie corectă inclusiv cu micronutrienţi şi vitamine, igienă corespunzatoare.

„Rolul guvernelor şi al societăţii civile este de a se asigura că cei mici au acces la o alimentaţie corectă, la condiţii de igienă şi servicii de sănătate corespunzătoare. De aceea, ne propunem ca în România să lucrăm împreună cu autorităţile şi alţi parteneri pentru a identifica soluţii. Pentru a-i ajuta pe copii trebuie ajutate în primul rând familiile acestora şi comunităţile în care trăiesc, cresc şi se formează”, a declarat Cătălin Popa, director naţional World Vision România. În România, organizaţia desfăşoară o campanie online prin care internauţii sunt invitaţi să \"semneze\" într-un mod mai original petiţia, respectiv să posteze pe un wall dedicat fotografii cu ei, cu familia, prietenii, colegii cu mâinile ridicate în semn de susţinere a cauzei.