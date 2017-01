Campanie împotriva avorturilor la Constanţa

John Snow Institute for Research and Training (JSI) implementează în România, cu suportul financiar al USAID, proiectul „Iniţiativa pentru Sănătatea Familiei în România” (ISFR) – componenta urbană. Acesta are drept scop creşterea accesului şi informarea populaţiei defavorizate, în special a femeilor de vîrstă fertilă, din 11 oraşe din ţară în privinţa serviciilor de fertilitate familială şi de sănătate a reproducerii. Potrivit şefului Biroului de Programe de Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru Sănătate (BPPSES), din cadrul Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, dr. Loti Popescu, componenta ISFR urban 2005 - 2006 este implementată în colaborare cu două organizaţii nonguvernamentale, respectiv Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS) şi Population Services International Romania (PSI). Scopul principal al acestei campanii este informarea populaţiei despre măsurile de contracepţie mai ales în rîndul femeilor fertile, cu vîrste cuprinse între 15 – 49 de ani. “Este responsabilitatea femeii să înţeleagă că un avort înseamnă o mutilare fizică, psihică şi poate să însemne şi sterilitate, infertilitate, imposibilitatea de a mai avea copii. Acest lucru este şi responsabilitatea bărbatului într-un cuplu. Depinde foarte mult de femeie, dacă bărbatul acceptă o metodă de contracepţie sau alta. Scopul acestei campanii, prin informare şi educare este de a scădea numărul sarcinilor nedorite“, a declarat dr. Loti Popescu.

Prezentă la conferinţa de presă, directorul adjunct al DSP, dr. Tanţa Culeţu a menţionat că, în ultimii doi ani şi jumătate, 470 de femei şi-au montat sterilete. “Am reuşit să instruim 85 de medici de familie din aproape toate colţurile judeţului, care consiliază şi distribuie acum contraceptive gratuite. Dorim să avem o campanie mult mai puternică, cu ajutorul celorlalte instituţii implicate, în toate cartierele sărace, chiar şi cu sprijinul poliţiei şi a jandarmilor, astfel încît femeile să afle că undeva în acest oraş există un centru de planificare familială, unde pot fi ajutate în prevenirea sarcinilor nedorite“, a mai spus dr. Tanţa Culeţu.