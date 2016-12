Campanie pentru ajutorarea copiilor şi persoanelor vulnerabile afectate de iarnă

Organizaţia umanitară World Vision a demarat o campanie de strângere de fonduri în sprijinul copiilor şi persoanelor vulnerabile afectate de iarna grea, pentru acordarea de ajutoare constând în pături sau saci de dormit şi alimente pentru şapte zile, anunţă reprezentanţii organizaţiei. Ajutoarele de urgenţă, echivalentul a 80 de lei/persoană sau 320 de lei/familie cu 4-5 membri, vor fi acordate celor mai vulnerabile persoane, familiilor cu copii mici sau persoanelor care se află in zone izolate şi sunt in evidenţa asistenţei sociale, având venituri foarte scăzute sau inexistente. World Vision intervine cu ajutoare de urgenţă în zonele rurale în care activează şi unde, din cauza zăpezii, gerului şi viscolului, drumurile s-au închis şi au rămas izolate sute de familii. În judeţele Vaslui, Ialomiţa, Cluj, Constanţa, Dolj şi Vâlcea, reprezentanţii organizaţiei au identificat peste 2.500 de copii şi persoane aflate în situaţie de risc. Locuitorii au început deja să primească ajutoarele de urgenţă, marţi, în localităţi din Ialomiţa şi Cluj, iar ieri, în Vaslui. În Vâlcea, distribuţia este prevăzută pentru astăzi, iar în Constanţa, până la sfârşitul săptămânii. \"Familiile sunt selectate de World Vision Romania împreuna cu autoritaţile locale iar distribuţia pachetelor se face prin lucrători comunitari şi parteneri locali dotaţi cu echipamente adaptate vremii. Pentru zonele izolate se va apela la suportul autorităţilor şi instituţiilor statului care au acces acolo\", spun reprezentanţii organizaţiei. Donaţiile în favoarea celor afectaţi de vreme rea se pot face online la www.worldvision.ro/apel-de-urgenta.php - câte 80 de lei pentru un pachet destinat unei persoane şi 320 de lei pentru o familie de 4 persoane. Se pot dona 5 Euro la telefonul 0900 900 090 sau 10 Euro la telefonul 0900 900 092, numere apelabile doar în reţeaua Romtelecom. Donaţii se mai pot face şi în conturile in lei: RO52 CITI 0000 0008 2502 4026 - deschis la CITIBANK SA şi RO80 RZBR 0000 0600 0607 2026 - deschis la RAIFFEISEN BANK - AGENTIA PIPERA .