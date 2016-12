Campanie pentru colectarea selectivă a deşeurilor

Şase instituţii de stat vor participa, din 8 septembrie şi până la sfârşitul lui noiembrie, la o campanie de colectare selectivă a deşeurilor ce are ca scop creşterea gradului de informare privind aplicarea normelor europene în domeniu şi promovarea legislaţiei specifice. Printre instituţiile care vor participa la campanie se numără Garda Naţională de Mediu, Ministerul Mediului, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii. Iniţiativa are ca scop şi popularizarea Legii 132/2010, care reglementează colectarea selectivă a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă în instituţiile publice, prin stabilirea modului de organizare şi operaţionalizare a colectării selective. Campania este organizată la iniţiativa Comisiei pentru Administraţie Publică, Amenajarea Teritoriului şi Echilibru Ecologic din Camera Deputaţilor, în parteneriat cu Asociaţia Green Revolution şi cu spriinul Gărzii Naţionale de Mediu, Eco-Rom Ambalaje SA, Asociaţiei Naţionale de Protecţia Mediului şi al Asociaţiei Green Area. \"Legea 132/2010 are ca obiectiv creşterea gradului de reciclare şi de valorificare a deşeurilor, precum şi creşterea gradului de informare şi conştientizare a funcţionarilor publici, a angajaţilor din instituţii publice şi a cetăţenilor, cu privire la avantajele colectării selective şi reciclării deşeurilor. Aceeaşi lege este şi o măsură de sprijinire a aplicării în România a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European privind deşeurile, care prevede ca statele membre să îşi organizeze sisteme de colectare selectivă a deşeurilor, obiectivul fiind atingerea ţintei de minimum 50% reciclare a deşeurilor, fixată statelor membre până în 2020\", spun organizatorii campaniei. În România, procentul colectării selective a deşeurilor de la populaţie este în prezent cu mult sub ţintele europene. De pildă, anul trecut, din totalul de aproximativ 650.000 de tone deşeuri de ambalaje puse pe piaţă de clienţii Eco-Rom Ambalaje, 60% s-au aflat la populaţie, iar din acest procent au ajuns să fie colectate selectiv doar 3,9%. Comparativ, în Belgia, sunt colectate selectiv şi recuperate peste 90% dintre deşeuri, iar anul trecut s-au obţinut 26,2 milioane de euro din reciclarea acestora. \"Secretul\" belgian constă, potrivit responsabililor locali, în faptul că marile companii au luat de comun acord decizia colectării selective coordonate de o asociaţie non-profit. Această asociaţie încheie contracte cu autorităţile locale, în baza cărora sunt angajaţi operatori care adună deşeurile de la populaţie. Acestea ajung la reciclatori, unde sunt transformate în materie primă şi, astfel, se realizează importante economii şi, totodată, se acordă atenţie mediului. Dincolo de cadrul legislativ adecvat funcţionării unei asociaţii care să coordoneze colectarea selectivă, belgienii au pus accentul pe informarea, disciplinarea şi sensibilizarea populaţiei, inclusiv pe criterii financiare, într-un efort comun întins pe mai mult de 10 ani. \"O familie cu doi copii care predă gunoiul neselectat trebuie să plătească în jur de 75 de euro pe an, în timp ce, dacă adună deşeurile separat şi le predă pe categorii, nu plăteşte decât sacul special în care sunt adunate acestea, care costă doar 0,25 de eurocenţi. În afară de asta, sunt şi amenzi, în jur de 250 de euro pentru gunoiul scos la întâmplare în stradă\", spune un reprezentant al operatorului de colectare selectivă din oraşul Mechelen.