Campanie pentru depistarea copiilor dispăruţi

Potrivit datelor statistice făcute publice zilele trecute de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), anul acesta în ţara noastră s-au înregistrat nu mai puţin de 1.016 dispariţii de minori, o cifră alarmantă care demonstrează amploarea luată în ultimii ani de acest fenomen negativ. Autorităţile au reuşit să dea de urma a peste 800 dintre aceşti copii şi adolescenţi, dar soarta a aprox. 200 rămîne în continuare învăluită în mister. Numărul uriaş al dispariţiilor a fost principala cauză pentru care IGPR a decis ca în această toamnă să demareze o amplă campanie de informare a populaţiei şi de sensibilizare a opiniei publice. În fapt, este cerut ajutorul semenilor pentru ca aceşti tineri să fie redaţi familiilor sau să fie reintegraţi în societate prin internarea lor în centre speciale.

Poliţia Română face un apel la cetăţeni pentru ca aceştia să furnizeze în timp util orice informaţie pe care o au despre fapte în care sînt implicaţi minori, dispariţiile acestora sau despre infracţiunile de răpire ale căror victime sînt copiii. Se ştie deja că majoritatea acestor tineri sînt racolaţi de diverse grupuri infracţionale şi obligaţi să comită acte de vagabondaj şi cerşetorie. Mulţi dintre ei îşi părăsesc însă de bunăvoie domiciliul, adesea din cauza condiţiilor precare de trai sau a tratamentelor inumane la care erau supuşi. Lipsiţi de îngrijirea şi educaţia adecvată, copiii din mediile sărace aleg să îşi părăsească localitatea de domiciliu şi vin în zonele aglomerate, unde îngroaşă numărul aşa zişilor aurolaci. Apelul la umanitate adresat de Poliţia Română cu ocazia acestei campanii are ca motto-uri "Un dram de atenţie în plus poate salva viaţa unui copil" şi "Priveşte chipurile copiilor pe lîngă care treci pe stradă. Opreşte-te lîngă ei, întreabă-i cum îi cheamă şi ce caută pe stradă". Oamenii legii spun că doar în acest mod se pot rezolva numeroasele cazuri de dispariţii, în care demersurile specifice autorităţilor au dat greş. În ultima săptămînă, în întreaga ţară au fost găsiţi 26 de copii care figurau în urmărire generală, numărul total al acestor acţiuni reuşite fiind la nivel naţional de 137, pe întreaga perioadă a acestui an. Potrivit poliţiştilor, doar un procent foarte mic din sesizările privind dispariţii constituie adevăratele dispariţii suspecte. Cele mai grave sînt cazurile în care minorii au vîrste fragede, respectiv 1 – 6 ani, cînd nu pot fi explicate împrejurările producerii evenimentului, iar pe parcursul cercetărilor se constată că respectivii copii au fost răpiţi, abuzaţi şi omorîţi. În cadrul acestei campanii demarate în ideea de a preveni fenomenul, Poliţia Română face un apel către părinţi pentru a-şi supraveghea mai bine şi îndeaproape copiii, să fie vigilenţi şi să-i sfătuiască să nu intre în vorbă cu necunoscuţi ori să se lase ademeniţi de aceştia.