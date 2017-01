Campanie pentru investigarea unui sindrom reumatoid

Bolile reumatice sunt cât se poate de uşor de diagnosticat, însă greu de tratat. De la an la an afectează din ce în ce mai multă lume, pe măsură ce populaţia îmbătrâneşte. Există, totuşi, boli mai puţin cunoscute, de aceea oamenii tind să le ignore simptomele şi să le pună pe seama unor alte afecţiuni. Medicii reumatologi atrag însă atenţia că, în lipsa unui tratament administrat la timp, toate aceste afecţiuni riscă să distrugă complet articulaţiile şi să producă deformări care sunt definitive. Categoria vizată de aceste neplăceri este formată din femei şi bărbaţi deopotrivă, cu vârste de peste 50 de ani. Pentru a veni în întâmpinarea populaţiei judeţului Constanţa, Centrul Multifuncţional „Flora“ din staţiunea Mamaia anunţă startul Campaniei pentru investigarea unui sindrom reumatoid. În perioada 23 aprilie - 23 mai, pacienţii care sunt asiguraţi, deci cei care contribuie la Fondul Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, şi care au primit o recomandare de la medicul de familie se pot înscrie în programul de evaluare conceput special în cadrul campaniei. Evaluarea medicală constă în realizarea unui examen clinic general (testarea glicemiei, efectuarea unei EKG, măsurarea tensiunii arteriale), urmată de efectuarea unui set de analize medicale: hemoleucogramă, VSH, fibrinogen, proteina C reactivă, factor reumatoid, acid uric şi creatinină. După eliberarea rezultatelor, pacienţii vor fi consultaţi de medicul reumatolog, care va stabili o posibilă schemă de tratament sau alte proceduri medicale care se impun.