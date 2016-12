Campanie porno pentru drepturile animalelor

Organizaţia People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) a lansat un site pornografic în care apar staruri din filmele pentru adulţi, dar şi sfaturi pentru vegetarieni, cu scopul de a-i face pe oameni să respecte drepturile animalelor. Site-ul PETA.XXX, destinat exclusiv adulţilor, conţine unele dintre cele mai riscante campanii publicitare ale acestei organizaţii şi include videoclipuri hardcore. Această organizaţie non-profit, ale cărei campanii controversate au atras adeseori multe critici, speră ca noua iniţiativă să crească nivelul de conştientizare în rândul populaţiei asupra stilului de viaţă vegetarian, printr-o combinaţie de pornografie şi de imagini grafice ce prezintă animale care suferă. Vorbind despre acest site, starul porno Ron Jeremy, care este şi un mare iubitor de animale, a spus: ”Acesta este un exemplu perfect al cazului când sexul este folosit pentru a capta interesul oamenilor. După ce veţi intra pe site, vă vom lovi în faţă cu informaţii pe care trebuie să le aflaţi despre lumea animalelor”. Vizitatorii site-ului vor vedea iniţial imagini cu conţinut pornografic şi imagini din campaniile şi reclamele senzuale lansate de PETA. Aceste imagini vor fi urmate de fotografii şi videoclipuri filmate sub acoperire, care prezintă acte de cruzime contra animalelor. Site-ul va conţine şi linkuri spre numeroase ghiduri vegetariene, dar şi spre numeroase reţete gastronomice.

În campaniile PETA din trecut au apărut staruri din filmele pentru adulţi, precum Sasha Grey, Ron Jeremy şi Jenna Jameson. În 2008, contul PETA de pe YouTube a fost temporar închis, după ce au fost postate înregistrări video cu vedete surprinse în ipostaze fierbinţi sau care pozau nud.