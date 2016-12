Campanie umanitară “Dăruieşte bucurie”

Asociaţia naţională cultural-artistică “Total Dance Center” (TDC) pregăteşte, pe parcursul lunii iunie, mai multe surprize destinate copiilor din şase centre de plasament ale judeţului Constanţa. Până pe 28 iunie, cei mici vor fi implicaţi în mai multe activităţi culturale, artistice şi educaţionale. Acţiunea este organizată de TDC în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. Scopul campaniei este de a strânge fonduri pentru 150 de copii ai centrelor de plasament „Antonio“, „Delfinul“, „Micul Rotterdam“, dar şi din cadrul centrelor din Aluniş, Ovidiu şi din Adăpostul de zi şi de noapte din Constanţa. Mâine va avea loc o conferinţă de presă susţinută cu ocazia deschiderii campaniei umanitare “Dăruieşte bucurie”, care va avea loc în clubul Doors din Constanţa, începând cu ora 17.00. Vineri, 6 iunie, tot în clubul Doors va avea loc evenimentul “Kids 4 Kids of Rock”, începând cu ora 20.00. În cadrul acestuia vor participa următoarele trupe: Fade Escape şi Trupa 9 de la High School Music, M.O.D. şi To Be Continued de la School of Music, Andrei Lucaci - Ementi Star Academy (Mihai Trăistariu) şi Ioana Meow, elevă la Colegiul Naţional de Arte “Regina Maria” Constanţa. Preţul unui bilet este de 20 de lei.