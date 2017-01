Campaniile de prevenţie a cancerului, lăsate fără fonduri

După bolile cardiovasculare, cancerul este considerat al doilea factor de deces pe plan mondial şi de aceea, în fiecare stat se derulează campanii de prevenţie a acestei afecţiuni necruţătoare. Şi în România se derulează programe de prevenţie a diferitelor tipuri de cancer, însă cei care suferă de această boală susţin că nu sînt suficiente. “O campanie de prevenţie trebuie derulată mult mai intens. Nu sînt de ajuns afişele, menţionarea riscurilor şi a implicaţiilor acestei boli. Cred că ar fi binevenite consultaţii gratuite, care, din cîte ştiu, au avut loc, anul trecut, şi la Constanţa”, a spus Andreea Mitrea, fiica unei bolnave de cancer. Într-adevăr, anul trecut, Autoritatea de Sănătate Publică iniţiase o campanie de prevenţie a cancerului de sîn în cadrul căreia, în fiecare zi, erau efectuate, în Spitalul Clinic Judeţean, mamografii gratuite tuturor femeilor care aveau o trimitere de la medicul de familie, în care se menţiona că sînt suspecte de cancer mamar.

De asemenea, un grup de medici ginecologi a mers din sat în sat pentru a le vorbi femeilor despre cancerul de col uterin. Aceştia le-au efectuat gratuit tuturor femeilor testul Papanicolau, analiza care depistează cancerul de col uterin, dar şi orice infecţie care ar putea sta la baza declanşării acestuia. Este adevărat că au existat şi probleme, deoarece la începutul campaniilor de prevenţie, numărul celor care mergeau la întîlnirea cu medicii era foarte mic, acest lucru dovedind că femeile din zonele rurale sînt mult mai reticente la consulturile medicale. Din păcate, anul acesta nu vor fi demarate campanile de prevenţie, deoarece Ministerul Sănătăţii nu a trimis încă fondurile necesare. “Anul trecut, am demarat campaniile pe 15 iulie, însă anul acesta vom primi banii pentru ele pe 15 septembrie. Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, ne-a spus că prioritar este programul de evaluare a stării de sănătate a pacienţilor şi că în cadrul acestuia vor fi incluse şi o parte dintre procedurile necesare în depistarea şi tratarea diferitelor tipuri de cancer. Anul trecut, am trimis în zonele rurale laboratoare mobile, însă neavînd fonduri, nu putem organiza o licitaţie cu niciun laborator”, a declarat directorul adjunct al Autorităţii de Sănătate Publică, dr. Tanţa Culeţu. Pînă cînd vor ajunge banii pentru campaniile de prevenţie la Constanţa, femeile care au nevoie de mamografii sau teste Papanicolau preferă să le plătească decît să aştepte să fie programate la un laborator. “Nu se poate să stau şi să aştept mai mult de o lună ca să îmi fac o mamografie. De cînd mi-a spus medicul că aş putea avea nişte noduli la sîn de natură canceroasă, nu mai am linişte. Aşa că prefer să plătesc în jur de 50 de lei şi să îmi fac mamografia la un cabinet particular”, a spus Ioana Tudoran, o pacientă.