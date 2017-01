Campaniile de prevenţie a cancerului mamar şi de col uterin, aproape de final

Cancerul mamar a făcut în ultimii ani numeroase victime în rîndul femeilor, fiind considerat principala cauză a mortalităţii în rîndul acestora. Pentru a preveni apariţia bolii, specialiştii din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică (ASP) au început, în luna iunie, o campanie în cadrul căreia orice femeie poate efectua, gratuit, o mamografie. Această analiză ajută la depistarea nodulilor la sîn şi a cancerului mamar. În primele zile de la demararea proiectului, femeile nu s-au prea înghesuit pentru a-şi face această analiză. Medicii sînt de părere că acest lucru a fost cauzat de lipsa de informare a pacientelor. Apoi, la scurt timp de la iniţierea campaniei, femeile au aflat că o mamografie costă în mod normal 1.200.000 de lei, dar că în cadrul programului beneficiază de gratuitate, şi au luat cu asalt Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, unde se desfăşura campania. “Am realizat peste 500 de mamografii, însă, din păcate, am întîmpinat o problemă în această campanie din cauza lipsei de personal de la Radiologia spitalului. Din acest motiv, nu am putut realiza decît cinci radiografii pe zi, însă am găsit încă o asistentă, în afară de cea care lucrează în tura de dimineaţă şi se vor realiza peste 12 mamografii pe zi”, a declarat directorul adjunct al ASP, dr. Tanţa Culeţu.

Coordonatorii programului de prevenţie a cancerului mamar susţin că în trei săptămîni vor trebui să facă bilanţul acestei campanii, deoarece va ajunge la final. Aceştia speră ca numărul femeilor care au beneficiat de mamografii gratuite timp de aproape şase luni să se apropie de o mie. De asemenea, în prevenirea şi tratarea cancerului mamar, consilierea psihică este necesară, însă, aşa cum susţin o parte dintre pacienţi, unii medici şi-au pierdut latura umană. “Cancerul este o tragedie, însă se poate trăi cu el. Femeile care au cancer trebuie învăţate că nu sînt cu nimic mai prejos decît cele sănătoase. Unele dintre ele pot rămîne stigmatizate, însă cu ajutorul medicilor ar putea trece peste aceste momente”, a declarat dr. Tanţa Culeţu. O altă patologie care afectează un număr mare de femei este cancerul de col uterin. Afecţiunea este depistată cu ajutorul testelor Papanicolau, care constau în analiza microscopică a celulelor. Acestea sînt studiate pentru a putea fi descoperite eventualele modificări care pot duce la apariţia unui cancer de col uterin, dar ajută şi la depistarea unor infecţii. Pentru ca toate femeile din zonele rurale să poată beneficia de testul Papanicolau, un grup de medici ginecologi a mers din sat în sat pentru a efectua acest tip de analize. “În unele localităţi am constatat că numărul femeilor care au venit la cabinetul medicului de familie pentru a fi testate a fost destul de mic. Unii medici de familie nu au ştiut cum să le mobilizeze, însă în alte cazuri femeile au refuzat iniţial controlul, de teama diagnosticului. Acestea s-au convins de faptul că testul este benefic şi l-au făcut. Au fost consultate o mie de paciente şi, pînă pe 20 decembrie, medicii ginecologi cred că vor mai testa, în cadrul campaniei de prevenţie a cancerului de col uterin, 400 de femei”, a declarat dr. Culeţu.