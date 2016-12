Câmpia Turzii, prima localitate din ţară în care toți câinii cu stăpân au fost microcipați

Municipiul Câmpia Turzii din județul Cluj este prima localitate din România în care toți câinii cu stăpân au fost microcipați, scopul fiind identificarea rapidă şi recuperarea animalelor în cazul în care acestea se pierd sau sunt furate. Reprezentanţii “Registrului Electronic al Animalelor Domestice şi de Companie” Turda, asociaţie care s-a ocupat de microciparea patrupedelor, împreună cu parteneri de la o organizaţie din Germania, au declarat, astăzi, că toți câinii cu stăpân din Câmpia Turzii au fost inventariați, înregistrați cu microcip şi legitimaţie card. "Municipiul Câmpia Turzii este prima localitate din România în care toți câinii cu stăpân au fost microcipați, fiind vorba de 1.400 de animale. Astfel, Câmpia Turzii devine singurul oraş la nivel naţional care are populaţia canină complet inventariată, înregistrată cu microcip, legitimaţie card, toate acestea făcând posibilă şi legală vaccinarea antirabică. Scopul microcipării a fost identificarea rapidă şi recuperarea patrupedelor în cazul în care acestea se pierd sau sunt furate. În urma acţiunii de microcipare, rata abandonului câinilor înregistraţi în asociaţia noastră s-a redus la zero”, au spus reprezentanţii ”Registrului Electronic al Animalelor Domestice şi de Companie”. Asociaţia dispune de un sistem de monitorizare permanent, 24 de ore din 24, online şi telefonic, pentru recuperarea animalelor pierdute sau furate, conectat la un sistem internaţional de căutare şi protecţie a câinilor. "De mărimea unui bob de orez, microcipul este implantat cu uşurinţă sub pielea oricărui animal. Dispozitivul are un număr de identificare unic şi ajută, pe lângă pierderea sau furtul unui câine, şi la identifcarea sa în cazul vânzării peste graniţă. Microcipul dovedeşte că animalul este înregistrat, are un proprietar care l-a pierdut, caz în care autorităţile pot lua legătura cu proprietarul în vederea recuperării lui, în cazul în care ajunge într-un adăpost pentru animale, evitând riscul eutanasierii animalului sau a adopţiei de către o altă persoană”, au adăugat sursele citate.