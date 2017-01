Campingul Popas III Mamaia şi-a mărit taxele, peste noapte, de cinci ori

Campingul Popas III Mamaia este o unitate turistică promovată internaţional, iar administratorul acestuia, Mohammad Murad, este asociat cu Nicolae Buzdun, numele vehiculat de liberali pentru şefia Autorităţii Naţionale pentru Turism

Mai mulţi turişti care se află în aceste zile în Campingul Popas III Mamaia, aflat în administrarea SC Sabin Tour SRL, s-au plîns de faptul că administratorul unităţii a mărit de cinci ori, începînd cu 1 august, taxa percepută pentru conectarea la sistemul de alimentare cu energie elecrică, fapt care i-a determinat pe majoritatea celor aflaţi în camping cu rulote sau corturi să renunţe la acest serviciu. “Pînă pe 1 august am plătit 60.000 lei pe zi ca să beneficiem de energie electrică, cu toate că noi poate nu foloseam curent nici măcar de 20.000 lei. De cîteva zile, conducerea a pus un afiş în camping prin care anunţă că a sistat alimentarea cu energie electrică şi că cei care doresc să beneficieze, în continuare, de această facilitate, trebuie să plătească o taxă de 300.000 lei pe zi. Sînt foarte mulţi bani. Turiştii prezenţi aici riscă să se îmbolnăvească pentru că mănîncă mîncare care nu este păstrată la rece“, a declarat unul dintre turiştii aflaţi în camping, care a dorit să îşi păstreze anonimatul pe motiv că “mai am de stat aici cîteva zile“. Mai mult decît atît, turiştii susţin că motivele pentru care au preferat campingul în locul unui hotel sînt de natură financiară şi că nu îşi permit să plătească această taxă exorbitantă. În aceste condiţii, turiştilor nu le mai rămîn decît trei alternative: să se mute în alt camping în care taxele pentru facilităţi sînt mult mai mici, să rămînă în continuare în camping şi să se descurce cum pot sau să plece acasă, subţiind şi mai tare rîndurile turiştilor aflaţi pe litoral. Atunci cînd am încercat să vorbim cu cineva din conducerea unităţii, care să ne explice raţionamentul care a stat la baza acestei majorări a taxei pentru energia electrică, am aflat, la Recepţia Campingului, că aceasta este decizia directorului general al SC Sabin Tour SRL, care, momentan, nu se află în ţară. În plus, reprezentanţii societăţii ne-au comunicat că majorarea a survenit în urma unui control care a scos la iveală faptul că peste 200 de corturi se branşaseră la sistemul de alimentare cu energie electrică fără să plătească. “Ce puteam să facem? Să chemăm Poliţia atunci cînd i-am prins că fură energie electrică? Am mărit taxa, iar cine vrea să aibă curent trebuie să plătească. În plus, acum facem controale foarte dese pentru a ne asigura că nu se mai branşează nimeni fraudulos“, a declarat un reprezentant al Campingului Popas III Mamaia, care a adăugat că în economia de piaţă se pot stabili tarifele în mod liber. Ceea ce nu a luat însă în calcul administratorul unităţii de cazare este că această decizie îi afectează, în egală măsură, şi pe turiştii corecţi care au achitat încă de la început taxa de branşare la sistemul electric. Acest tip de atitudine este cu atît mai greu de explicat cu cît Campingul Popas III Mamaia a fost inclus în ediţia din acest an a ghidului de promovare internaţional "Kosmos Campingwijzer", alături de alte 39 campinguri româneşti, dintre care şapte aflate pe litoral. Dată fiind promovarea de care se bucură campingul, este foarte posibil ca, în acest moment, în acest perimetru să fie şi mai mulţi turişti străini, care, cu siguranţă, vor fi nemulţumiţi de taxa mărită de cinci ori peste noapte. Astfel de atitudini ale agenţilor economici contribuie la accentuarea imaginii negative care îi este asociată destinaţiei România peste graniţele ţării, care a dus la împuţinarea considerabilă a numărului de turişti străini care au venit aici, în ultimul an.

SC Sabin Tour SRL, deţinută de către Mohammad Murad, printre activele căreia se află Campingul Popas III Mamaia, a cîştigat licitaţia pentru sectorul de plajă Navodari II, aflat între Tabara de Copii şi Hanul Piraţilor, dar a refuzat semnarea contractului, sectorul de plajă fiind atribuit SC Zoom SRL. În plus, societatea a fost depistată la începutul acestui an executînd lucrări în vederea construirii unui complex hotelier în zona Popas III Mamaia fără să deţină acordul de mediu. Interesant este că SC Sabin Tour SRL deţine 10% din acţiunile SC Perla Majestic Group Tour & Investments SA, societate în care acţionar este şi Nicolae Romulus Buzdun, subsecretar în Ministerul Economiei şi Comerţului, care a fost propus de către PNL pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT) după demisia lui Ovidiu Marian.