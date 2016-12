Campioana en titre de la Cupa “Hagi” nu a trecut de grupe

După trei zile de meciuri spectaculoase, ediţia a II-a a Cupei “Hagi” a ajuns, ieri, la finalul meciurilor din faza grupelor, fiind desemnate cele opt echipe calificate în sferturile de finală. Grupa A a oferit o mare surpriză, campioana en titre, Steaua Dunării Galaţi, luîndu-şi adio de la actuala ediţiei, după ce s-a clasat pe ultima poziţie, cu un singur punct. În schimb, Cautis Bucureşti, care a prins turneul final pe ultima sută de metri, a prins locul secund, după ACU Arad, formaţie cu punctaj maxim. Nici Grupa B nu a fost lipsită de emoţii, Steaua Bucureşti obţinînd calificarea abia după un succes conturat în ultimele minute ale întîlnirii cu FC Braşov. Victoria bucureştenilor a fost însă contestată de contracandidată la locul secund, Aripi Piteşti, care i-a acuzat pe braşoveni că au facilitat calificarea Stelei. Grupa a fost cîştigată de Luceafărul Brăila, care se anunţă una dintre candidatele la cîştigarea trofeului. Grupa C a fost cîştigată de Şcoala de Fotbal “Gică Popescu”, însă marea bătălia s-a dat între Kinder Tg. Mureş şi Arsenal Bistriţa. Primii s-au impus clar în meciul direct şi au răsturnat situaţia din clasament, încheind pe locul secund. În Grupa D, LPS Banatul Timişoara nu a avut niciun fel de problemă, asigurîndu-şi primul loc înaintea jocurilor din ultima etapă. În schimb, juniorii lui Dinamo, care evoluează sub titulatura AS Team Bucureşti, au obţinut calificarea abia ieri, învingînd clar pe FCM Bacău. Căpitanul bucureştenilor, Patrick Petre, fiul fostului internaţional Florentin Petre a fost vedeta echipei, marcînd un gol şi obţinînd o lovitură de pedeapsă.

Rezultate din ultima zi a fazei grupelor - Grupa A: Galaţi - Iaşi 1-2; Cautis - Arad 0-1. Clasament: 1. Arad 12p; 2. Cautis 5p; 3. Iaşi 4p; 4. Galaţi 1p; Grupa B: Brăila - Piteşti 3-3; Steaua - Braşov 4-2; Clasament: 1. Brăila 9p; 2. Steaua 8p; 3. Piteşti 5p; Braşov 0p; Grupa C: Bistriţa - Tg. Mureş 0-4; “Gică Popescu” - Ploieşti 3-0; Clasament: 1. “Gică Popescu” 9p; 2. Tg. Mureş 6p; 3. Bistriţa 4p; 4. Ploieşti 1p; Grupa D: Bacău - AS Team 1-4; Timişoara - Bihor 1-1. Clasament: 1. Timişoara 9p; 2. AS Team 8p; 3. Bihor 2p; 4. Bacău 1p.

Primele două echipe clasate în fiecare grupă s-au calificat în faza sferturilor de finală, programate sîmbătă, după următorul program - ora 9.30, teren 1: Arad - AS Team; teren 2: Timişoara - Cautis; ora 11.00, teren 1: Brăila - Tg. Mureş; teren 2: “Gică Popescu” - Steaua.