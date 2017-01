Campioana en titre, eliminată

Campioana europeană en titre, Grecia, a fost eliminată şi din punct de vedere matematic de la EURO 2008 după ce a pierdut, sîmbătă, cu 0-1, partida cu Rusia. Unicul gol al meciului a fost reuşit în min. 33, după o fază în care portarul Nikopolidis a ieşit greşit la o centrare, mingea a ajuns la Semak, acesta a recentrat în careu, iar Zirianov a marcat în poarta goală. În min. 84, grecii au marcat, prin Charisteas, dar golul a fost anulat pentru un ofsaid semnalizat la Gekas, în faza premergătoare. După eliminarea elenilor, selecţionerul Otto Rehhagel a spus că se aştepta ca echipa sa să practice un joc slab în faţa Rusiei: “Nu sunt atît de dezamăgit, pentru că ştiam foarte bine unde ne situăm. Am încercat să creez puţină unitate ca să putem învinge Rusia. Am înfruntat de multe ori Rusia, aşa că ştiam foarte bine calităţile acestei echipe. Problema noastră cea mai mare este că marcăm puţine goluri, dar şi golul lor a semănat mai degrabă cu un autogol al lui Nikopolidis”. În schimb, selecţionerul Rusiei, Guus Hiddink, s-a declarat mulţumit de jocul elevilor săi, dar regretă în continuare rezultatul partidei cu Spania. “Cred că victoria noastră a fost meritată. Faţă de meciul cu Spania, când am jucat bine dar am luat multe goluri, acum ne-am demonstrat eficacitatea. Am reuşit să îmi provoc elevii după înfrîngerea cu spaniolii şi au răspuns pozitiv. Oricum, este un progres în ceea ce priveşte finalizarea ocaziilor de gol”, a afirmat Hiddink. Mijlocaşul rus Ivan Saenko, care l-a înlocuit, în min. 70, pe Bilyaletdinov şi a devenit primul jucător care nu este legitimat în campionatul rus (n.r. - evoluează la gruparea germană FC Nurnberg) şi a fost utilizat la acest turneu final de Hiddink, a fost la rîndul său satisfăcut de victoria obţinută şi crede că el şi coechipierii săi vor avea aceeaşi prestaţie şi contra Suediei: “Pentru noi acest meci era deja o finală, iar ruşii dau totul, pentru că dacă nu o fac nu cîştigă. Aşadar, în acest meci am jucat cu inima. Datorită antrenorului nostru am practicat un joc rapid, şi dacă vom practica acelaşi fotbal şi în ultimul meci, atunci vom bate Suedia”.

Au evoluat - Grecia (selecţioner Otto Rehhagel): Nikopolidis - Seitaridis (40 Karagounis), Kyrgiakos, Dellas, Torosidis - Katsouranis, Basinas, Pasatzoglou - Charisteas, Amanatidis (80 Giannakopoulos) - Liberopoulos (61 Gekas); Rusia (selecţioner Guus Hiddink): Akinfeev - Aniukov, Kolodin, Ignaşevici, Jirkov (87 V. Berezuţki) - Semak - Torbinski, Zirianov, Semşov, Bilialetdinov (70 Saenko) - Pavliucenko. Cartonaşe galbene: Karagounis, Liberopoulos / Saenko, Torbinski. Au arbitrat: Roberto Rosetti - Alessandro Griselli şi Paolo Calcagno (toţi din Italia). Spectatori: 30.000.