Campioana Europei la tenis de masă, „vizită-fulger” acasă

Campioană europeană la tenis de masă în proba individuală și medaliată cu argint cu România în proba pe echipe și la dublu, alături de Georgina Pota (Ungaria), în urmă cu o săptămână, la Ekaterinburg (Rusia), Eliza Samara a ajuns acasă, la Constanța, abia la sfârșitul săptămânii trecute, după ce a jucat cu Fenerbahce Istanbul în Liga Campionilor. După un weekend petrecut alături de familie, timp în care a botezat fetița celei mai bune sale prietene, sportiva în vârstă de 26 de ani a revenit luni dimineață în sala de antrenament de la LPS „Nicolae Rotaru”, împreună cu antrenorul Viorel Filimon, pregătindu-se alături de colega sa de la lot Cristina Hîrîci. „Sunt obosită și fizic, și mental, pentru că nu am avut timp de odihnă. Pe perioada concursului, am stat și 11 ore în sală și abia găseam timp pentru recuperare și masaj. Nici nu aveam timp să mănânc, pentru că jucam din trei în trei ore. Cel mai consistent era micul dejun, pentru că în rest mă hrăneam ca un copil mic, cu banane și biscuiți. Abia în ultima seară, după finală, am ieșit în oraș, dar nu prea mai era nimic deschis și am mâncat un burger. Nicăieri nu-i mai bine ca acasă, în sală, unde simt căldura sufletească a colegilor”, a povestit Eliza Samara.

POVESTEA UNEI MARI PERFORMANȚE

Constănțeanca a rememorat drumul către cea mai mare performanță din cariera sa. „A fost un campionat de excepție, cu trei medalii. M-am simțit ca la juniori, când mă întoarceam acasă plină de medalii. Îmi doream enorm o medalie la simplu, mai ales că la ultimele ediții m-am oprit mereu în sferturi. Am avut și norocul unui culoar favorabil, după ce principala favorită a cedat în sferturi și misiunea mea a fost un pic mai ușoară. A fost o finală frumoasă și am crezut mereu că pot câștiga. Simțeam atât de bine mingea încât nici măcar nu-mi păsa că eram condusă la seturi. Pe final, am jucat mai variat și am dat mai tare în minge. După meci, am simțit nevoia să mă eliberez de emoții și a fost un gest spontan să mă urc pe masă și să sărbătoresc. Victoria m-a făcut să urc pe locul 16 în clasamentul mondial și mă va ajuta în lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Sigur, visez și la o medalie la Campionatele Mondiale, dar este greu de trecut de chinezoaice”, a spus sportiva legitimată la CS Farul, care a mărturisit că ar fi onorată dacă ar fi declarată sportivul anului în România.

SUBFINANȚARE PENTRU TENISUL DE MASĂ

În schimb, antrenorul lotului României, Viorel Filimon, s-a declarat extrem de nemulțumit de felul în care este tratat tenisul de masă în România. „Fiecare visează la titlul de campion, altfel ce rost are să mergi la competiție? Nu ne așteptam să luăm medalii, dar acesta era obiectivul fixat înainte de plecare. Dacă nu le fixezi, nu primești finanțare. Din păcate, la noi, dacă ești campion european ori județean nu este nicio diferență. Noi ne-am bătut cu 47 de țări, iar în țară se vorbea de marea victorie de la rugby sau calificarea la fotbal după ce au bătut Insulele Feroe. Avem valori, dar nu știm cum să le tratăm. Unii primesc finanțări de milioane de lei, iar la tenis de masă nu se schimbă nimic și ne antrenăm cu mingi crăpate. Norocul a fost că am avut conducători deosebiți la Constanța și vorbesc despre Rotaru, Szemerjai, Floroiu. Nu-i vorba de federație, ci de autoritățile locale. La LPS nu se dau bani, la CS Farul s-a închis robinetul pentru premiere. Mergem înainte, stăm câte douăsprezece ore în sală alături de copii, dar abia aștept să-i spun ministrului toate aceste lucruri”, a acuzat tehnicianul constănțean.

Marți, lotul României va fi premiat de sponsorul Federației Române de Tenis de Masă, iar miercuri, în cadrul unei ceremonii oficiale, va fi felicitat de către prim-ministrul României, Victor Ponta, pentru performanțele de la Ekaterinburg.

