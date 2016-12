Campioana HCM a votat în Serbia

Aflaţi în cantonament la Zlatibor (Serbia), handbaliştii români de la Handbal Club Municipal Constanţa au ţinut ca duminică, în ziua Referendumului, să-şi facă datoria de cetăţeni ai României şi să participe la vot. Pentru acest lucru, Toma şi compania, alături de ceilaţi români din cadrul delegaţiei constănţene au străbătut aproximativ 200 de km până la Belgrad, unde, în jurul orei 14.00, au putut să-şi exercite dreptul la vot la Ambasada României din capitala Serbiei.

„Ne pasă de handbal, ne pasă de soarta României, iar astăzi (n.r. - duminică) am făcut un efort destul de mare şi am străbătut aproape două sute de kilometri pentru a putea vota. Sunt convins că şi românii de pe teritoriul României vor merge în număr foarte mare la vot, pentru că este extrem de important pentru noi şi pentru viitorul ţării“, a declarat portarul Ionuţ Rudi Stănescu, jucător cu peste 100 de selecţii în prima reprezentativă a României. Importanţa participării la vot a românilor a fost explicată şi de antrenorul secund Alexandru Buligan, un handbalist care a ridicat în picioare atât tribunele din România cât şi din Spania. „Înainte de a fi sportivi suntem cetăţeni ai acestei ţări, iar obligaţia civică a fiecăruia este să îşi exercite dreptul la vot. Asta am făcut şi noi. Sperăm să se întâmple ceea ce doreşte întreaga ţară“, a precizat şi Alexandru Buligan.

În altă ordine de idei, HCM va continua antrenamentele la Zlatibor până la finele acestei săptămâni, urmând ca pe 6 august să plece în al doilea cantonament al verii, la Gradec, în Slovenia, unde va disputa mai multe partide de verificare.