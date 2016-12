Campioana HCM s-a impus şi în derby

Cel mai aşteptat meci din Liga Naţională de handbal masculin, dintre HCM Constanţa şi Ştiinţa Bacău, s-a încheiat cu victoria campioanei României, scor 27-25, însă nu fără multe emoţii. Venită să-şi joace poate cea mai importantă şansă la titlu, Ştiinţa Bacău a oferit o replică peste aşteptările suporterilor constănţeni, conducând în multe momente pe tabelă până în min. 49, scor 22-21!

Meciul de ieri, din Sala Sporturilor, a început cu HCM la timonă, campioana conducând cu 4-1 şi 6-2, însă oaspeţii au revenit rapid pe tabelă, preluând conducerea, scor 7-9 în min. 19! Constantin Ştefan fost nevoit să ceară time-out, însă până la pauză HCM nu a reuşit decât să egaleze, scor 12-12. Ghionea şi Novanc au înscris primele goluri ale părţii secunde, 14-12 pentru HCM, dar Bacăul a revenit din nou în avantaj, 16-14! HCM a egalat din nou în min.40, 17-17, mergându-se cap la cap până cu cinci minute înainte de final, când HCM s-a distanţat la trei goluri, 26-23. Bacăul a avut o ultimă zvâcnire, înscriind de două ori la rând, dar HCM a închis tabela, obţinând a 11-a victorie consecutivă în Liga Naţională: 27-25.

„Felicit HCM şi mulţumesc jucătorilor mei pentru modul în care s-au dăruit în acest meci. Momentan aceasta este însă valoarea noastră, iar HCM a confirmat că este cea mai bună formaţie din campionat“, a declarat antrenorul băcăuanilor, Eliodor Voica. „Un succes muncit şi din cauza faptului că am venit după o perioadă dificilă, cu multe meciuri. S-a simţit o stare de oboseală, dar am ştiut să gestionăm şi acest joc, chiar dacă am fost şi conduşi pe tabelă. Victoria cred că este cât se poate de meritată. Nu m-am gândit niciodată că am putea pierde partida, dar am ştiut mereu că vom avea un meci foarte greu“, a precizat şi antrenorul principal al HCM-ului, Constantin Ştefan. „Era firesc să fie un meci strâns, se întâlneau cele mai bune formaţii din campionat. Ne aşteptam la o astfel de replică din partea lor pentru că aveau mare nevoie de victorie“, a spus şi portarul Rudi Stănescu.

Au evoluat - HCM: Stănescu (15 intervenţii), Şelaru (3 intervenţii), Csepreghi 6g, Novanc 5g, Toma 5g (1x7m), Irimescu 3g, Sabou, Riganas şi A. Stamate - câte 2g, Ghionea şi Angelovski - câte 1g, Adzic, Stavrositu; Ştiinţa: Laufceag (8 intervenţii), Tomaş (1 intervenţie), Bondar 8g, Rotaru şi Dospinescu - câte 5g, Ghiţă 5g (2x7m), Iacob şi Kyrylenko - câte 1g, Iancu, Ramba, Manea, Gurkovsky, Sipoş, Păunică.

Celelalte rezultate: CSM Ploieşti - Dinamo Călăraşi 25-29, Poli Timişoara - CSM Bucureşti 31-26, CSM Satu Mare - Bucovina Suceava 24-25, U. Cluj - CS Caraş Severin 27-29, Potaissa Turda - Steaua Bucureşti 23-23, Pandurii Tg. Jiu - HC Odorhei 32-32. Clasament: 1. HCM Constanţa 22p, 2. Ştiinţa Bacău 18p, 3. HC Odorhei 13p (golaveraj: 336-312), 4. Pandurii Tg. Jiu 13p (328-322), 5. Dinamo Călăraşi 13p (301-298), 6. CS Caraş Severin 13p (290-300), 7. Potaissa Turda 12p, 8. Poli Timişoara 10p (269-257), 9. Bucovina Suceava 10p (289-301), 10. CSM Satu Mare 9p, 11. U. Cluj 7p (294-314), 12. CSM Ploieşti 7p (257-295), 13. CSM Bucureşti 6p, 14. Steaua Bucureşti 1p.