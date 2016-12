Campioana merge sub Pietricica

A doua etapă din Liga 1 la fotbal începe azi, cu partidele de la Braşov şi Piatra Neamţ. Dacă sub Tâmpa gazdele sunt favorite, sub Pietricica prima şansă la victorie o are campioana en titre.

Programul partidelor - vineri: FC Braşov - CS Turnu Severin (ora 19.00, Digi Sport 1), Ceahlăul Piatra Neamţ - CFR Cluj (ora 21.30, Digi Sport 1); sâmbătă: Gaz Metan Mediaş - Pandurii Tg. Jiu (ora 19.00, Digi Sport 1), Astra Ploieşti - Steaua Bucureşti (ora 21.15, Dolce Sport), FC Vaslui - Petrolul Ploieşti (ora 21.30, Digi Sport 1); duminică: U. Cluj - Gloria Bistriţa (ora 19.00, Digi Sport 1), Dinamo Bucureşti - CSMS Iaşi (ora 21.30, Digi Sport 1); luni: Concordia Chiajna - Viitorul Constanţa (ora 18.30, Digi Sport 1), Oţelul Galaţi - Rapid Bucureşti (ora 20.20, Antena 1 / Dolce Sport).