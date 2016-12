Campioana mondială şi-a asigurat calificarea în optimi!

Frumoasa actriţă sud-africană Charlize Theron şi-a cîştigat o mulţime de fani în Italia, după ce a oficiat tragerea la sorţi pentru turneul final al Canpionatului Mondial de fotbal din 2010! Campioana mondială en titre, Italia, are parte de cea mai uşoară grupă posibilă, cu Paraguay, Noua Zeelandă şi Slovacia! La polul opus este Grupa D, cu patru formaţii puternice. Nici Brazilia nu are o grupă uşoară, Portugalia şi Cote d’Ivoire fiind adversare foarte puternice! Dar iată componenţa celor opt grupe ale turneului final care va avea loc anul viitor, în Africa de Sud, între 11 iunie şi 11 iulie - Grupa A: Africa de Sud, Mexic, Uruguay, Franţa; Grupa B: Argentina, Nigeria, Coreea de Sud, Grecia; Grupa C: Anglia, SUA, Algeria, Slovenia; Grupa D: Germania, Australia, Serbia, Ghana; Grupa E: Olanda, Danemarca, Japonia, Camerun; Grupa F: Italia, Paraguay, Noua Zeelandă, Slovacia; Grupa G: Brazilia, Coreea de Nord, Cote d’Ivoire, Portugalia; Grupa H: Spania, Elveţia, Honduras, Chile. Meciul inaugural al turneului final este Africa de Sud - Mexic.