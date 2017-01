Campioana României la volei masculin va fi stabilită la Constanța

În urmă cu o lună de zile, când Club Volei Municipal Tomis Constanţa se califica în finala Diviziei A1 la volei masculin și se pregătea pentru turneul final al Cupei României, nimeni nu anticipa întorsătura pe care aveau să o ia lucrurile. În acel moment, CVM Tomis era neînvinsă în competițiile interne, iar forța de joc pe care o arătase până atunci o făcea mare favorită să obțină ambele trofee în acest sezon. Au apărut însă problemele financiare la club, Simeonov și Petkov au părăsit echipa și nu au jucat la Cheile Grădiștei, Rosic s-a îmbolnăvit și a ratat Final Four-ul, în timp ce Aciobăniței era plecat cu naționala de juniori la Campionatul European. Cu un lot restrâns și slăbit valoric, formația constănțeană a fost învinsă cu 3:0 în finala Cupei României, de către CSVM Zalău, echipa cu care se duelează și pentru titlul de campioană a țării. A urmat revenirea în lot a bulgarilor și a juniorului, Rosic s-a însănătoșit, iar în formula de echipă obișnuită Tomis a câștigat primele două meciuri ale finalei, disputate la Constanța. Câștigătoarea Cupei României și-a demonstrat valoarea în jocurile de pe teren propriu, pe care și le-a adjudecat luni și marți, reușind să „facă rost” de încă un drum la Constanța, pentru întâlnirea decisivă programată la începutul săptămânii viitoare, luni, 4 mai, în Sala Sporturilor, cu începere de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 3).

Meciul 3, de luni, le-a revenit sălăjenilor cu 3:0 (25:20, 26:24, 25:21), prestația dobrogenilor fiind influențată de accidentarea suferită de Zhekov în primul set (la un atac advers, mingea i-a dat peste cap coordonatorului bulgar degetele de la mâna dreaptă). Marți, cu Zhekov refăcut, scorul final a fost 3:2 (22:25, 17:25, 25:20, 32:30, 16:14) pentru CSVM Zalău, după un joc dramatic și palpitant, care a durat două ore și 25 de minute! Tomis a condus cu 2:0 la seturi, Zalăul a redus din diferență, iar în setul 4 oaspeții au irosit două mingi de meci și titlu, la 25:24 și 30:29. Setul 5 a fost foarte echilibrat, mai întâi cu gazdele în avantaj, 6:4 și 10:9, după care au condus oaspeții, cu 11:10, 12:11 și 13:12. Zalăul a revenit la 14:13, grație unui blocaj făcut de Mihalcea la Aciobăniței, apoi același centru al gazdelor a adus și punctul decisiv, cu un blocaj la Simeonov.

În meciurile de luni și marți, pentru cele două echipe au evoluat următorii jucători - CSVM Zalău (antrenori Stoyan Stoev și Bogdan Nicolae): Lescov - Cherbeleață, Mihalcea, Gheorghiţă, Dal Bosco, Bala și Feher - libero (a mai jucat: Tarța); CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Zhekov - Simeonov, Laza, Spînu, Janic, Aciobăniței și Rosic - libero (au mai jucat: Tănăsescu, Petkov, Stoian, Stancu și Pavel).

DECLARAȚII DUPĂ DISPUTELE DE LA ZALĂU

„Din păcate, nu am reușit să cucerim titlul la Zalău și va trebui să jucăm și meciul 5, la Constanța. În jocul de luni a intervenit accidentarea lui Zhekov, iar Stoian a arătat în unele momente că nu este foarte omogen cu trăgătorii. Puteam câștiga meciul 4, după ce am început cu două seturi câștigate clar, dar am avut și ghinion în câteva momente importante ale jocului, cum a fost serviciul la care Zhekov a călcat linia. Oricum, partida a fost aproape egală și doar micile detalii au făcut diferența. Față de sezonul regulat, Zalăul a crescut în exprimare, iar noi am scăzut în joc și nici nu am avut noroc, au fost destule evenimente neplăcute și neprevăzute. Totul a fost împotriva noastră în ultima lună de zile. Totuși, vom încerca în meciul de luni să încheiem sezonul în cea mai frumoasă manieră posibilă. Vom încerca în cele trei-patru zile care le avem la dispoziție să ne revenim din punct de vedere fizic și să ne încărcăm puțin bateriile pentru întâlnirea decisivă. Cu siguranță, vom face tot ce depinde de noi și vom da totul pe teren pentru a câștiga încă un titlu de campioni”, a declarat Martin Stoev, antrenor principal la CVM Tomis Constanța.

„Marți am avut parte de un meci foarte disputat, însă, după ce am câştigat primele două seturi, nu am reuşit să ne mai facem jocul nostru obișnuit şi să gândim limpede. Am lăsat mult jocul la voia întâmplării şi asta ne-a costat. Meciul decisiv de la Constanţa nu va fi uşor, va fi cel puţin la fel de disputat. Se pare că echipa din Zalău este mult mai bună decât ne-am imaginat. Problemele de la clubul nostru nu sunt o scuză pentru că am pierdut aceste meciuri. Efectivul echipei este complet acum şi trebuia să jucăm mai bine. Însă nici în meciurile de la Constanţa nu am a jucat voleiul pe care trebuia să-l jucăm”, a afirmat Andrei Spînu, centrul Tomisului.

„Acest gen de meciuri face o bună propagandă voleiului și aduce lumea la sală. Noi ne bucurăm că s-a terminat cu un rezultat pozitiv pentru noi, deşi, după aspectul jocului, cred că nimeni nu trebuia să fie trist astăzi (n.r. - marți), chiar şi dacă pierdeam. Echipa din Constanţa a avut 2-0, a controlat o mare parte din joc, dar la volei până nu câştigi trei seturi nu ești învingător. Ei au jucat două seturi aproape perfecte, apoi nivelul lor de joc a scăzut și acest lucru s-a văzut. Noi am profitat de acest lucru și ne-am impus în următoarele trei seturi. Este drept, la limită în ultimele două, dar am meritat să le câștigăm”, a spus Adrian Feher, libero-ul Zalăului.

