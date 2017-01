Campioanele debutează în noul sezon

Divizia A1 la volei feminin programează sâmbătă prima etapă a campionatului 2011-2012, cu trei săptămâni întârziere faţă de campionatul similar masculin. Participarea echipei naţionale de senioare la Campionatul European din Serbia şi Italia a dus la această programare mai puţin obişnuită, care a dat peste cap pregătirile celor 12 echipe. Este şi cazul campioanei en titre, CV 2004 Tomis Constanţa, care a suferit şi mai mult din cauza acţiunilor echipei naţionale, pentru că are aceiaşi antrenori ca şi reprezentativa, Darko Zakoc şi Constantin Alexe. Probabil că omogenitatea echipei va avea destul de suferit la prima etapă, dacă ne gândim că Tomis a avut şase jucătoare la Europene: româncele Neaga, Butnaru, Trică şi Cazacu, plus bulgăroaica Zarkova şi sârboaica Vesovic! Primele cinci s-au antrenat alături de noile coechipiere doar în ultimele trei săptămâni, iar Vesovic nu a ajuns încă la Constanţa.

Rămâne de văzut cum va evolua formaţia constănţeană în prima etapă, mai ales că adversarul este unul foarte puternic. Dinamo Bucureşti a făcut achiziţii importante în vară şi vrea să detroneze “Sirenele” din postura de cele mai bune jucătoare din România. „Aştept cu nerăbdare să începem campionatul. Începem în forţă, cu Dinamo şi Bacăul, echipele cu care ne-am bătut la titlu anul trecut. Meciul cu Dinamo a fost în fiecare an derby-ul campionatului. Este o echipă puternică, o echipă care se bate la titlu şi are aceleaşi obiective ca şi noi. Este un meci dificil, dar noi plecăm cu prima şansă, pentru că jucăm acasă”, spune Alexandra Trică, internaţionala Tomisului. „Ca de obicei, meciurile cu Dinamo sunt întotdeauna dificile, cu atât mai mult acum, pentru că este prima etapă din noul campionat. Noi ne-am pregătim cu seriozitate, cred că am pus la punct toate detaliile partidei şi sper să debutăm cu o victorie”, îşi doreşte experimentata Elena Butnaru.

Partida CV 2004 Tomis Constanţa - Dinamo Bucureşti va avea loc sâmbătă, de la ora 19.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, Intrarea spectatorilor este gratuită. Celelalte meciuri programate sâmbătă, în prima etapă: CSM Bucureşti - Ştiinţa Bacău (ora 16.00); U. Cluj - SCM U. Craiova (ora 16.00); CSU Tg. Mureş - CSM Sibiu (ora 17.00); CSM Lugoj - Penicilina Iaşi (ora 18.00); Unic Piatra Neamţ - Argeş Volei Piteşti (ora 18.00).

ÎNAINTEA PARTIDEI, PREZENTAREA LOTULUI. Iată lotul cu care formaţia constănţeană va aborda noul sezon: Diana Neaga şi Yuliya Bogmatser (Ucraina) - coordonatoare; Aliona Martiniuc (Moldova) - universal; Claudia Gavrilescu, Elena Butnaru, Georgeta Ciobanu şi Tsvetelina Zarkova (Bulgaria) - centri; Alexandra Trică, Cristina Cazacu, Katsiaryna Zakreuskaya (Belarus), Radosveta Teneva-Milichevich (Bulgaria) şi Jovana Vesovic (Serbia) - extreme; Marina Vujovic (Serbia) şi Andreea Ispas - libero. Darko Zakoc nu se va putea baza în acest meci pe Jovana Vesovic, care se pregăteşte să participe cu naţionala Serbiei la Cupa Mondială din Japonia (4-18 noiembrie), dar nici pe Georgeta Ciobanu, aflată încă în recuperare după operaţia la genunchi. Conducerea clubului constănţean a anunţat că, înaintea partidei cu Dinamo, campioana ţării şi deţinătoarea Cupei României îşi va prezenta lotul de 24 de karate cu care va participa, în premieră, la cea mai importantă competiţie europeană inter-cluburi, Liga Campionilor.