Campioanele Germaniei şi României se înfruntă la Constanţa

Jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa îşi continuă pregătirile pentru noul sezon, care va debuta pe 10 octombrie, cu prima etapă contînd pentru Divizia A1. După două săptămîni şi jumătate de antrenamente, campioana va susţine joi şi vineri, la Constanţa, primele meciuri amicale. Adversara Tomisului va fi campioana Germaniei, VfB Friedrichshafen, echipa antrenată de Stelian Moculescu urmînd să ajungă marţi noaptea în România. Partidele vor avea loc în Sala Sporturilor, de la ora 19.30. Dacă antrenorii celor două echipe, Stelio De Rocco şi Stelian Moculescu, vor cădea de acord, este posibil ca Tomis şi VfB să se întîlnească şi sîmbătă. Săptămîna viitoare, constănţenii vor întoarce vizita germanilor şi vor juca două sau trei jocuri de verificare la Friedrichshafen.

Meciurile contra campioanei Germaniei, o participantă constantă în Liga Campionilor şi cîştigătoare a competiţiei în 2007, le vor arăta antrenorilor Tomisului nivelul de pregătire al echipei constănţene. Reamintim că lotul grupării de pe Litoral a fost serios remaniat în vară şi este nevoie de timp pentru a se omogeniza formula de bază. „Noi în fiecare an am trecut printr-o situaţie de genul acesta, să plece jucători importanţi şi să vină alţii. Asta se întîmplă însă peste tot în Europa, la echipe mari sau din eşalonul al doilea. Toate schimbă mulţi jucători, pentru că maximum 5-6 rămîn doi ani la rînd la aceeaşi echipă”, a declarat antrenorul secund al Tomisului, Mircea Dudaş, care la naţionala României este secundul lui... Moculescu. Jucător cu mare experienţă şi fost internaţional, Dudaş a explicat şi această „migraţie” a voleibaliştilor: „Este o mişcare firească pînă la urmă, pentru că jucătorii caută mereu ceva nou, caută un loc mai bun, o experienţă nouă, o nouă provocare. Aceste mutări dese sînt din cauza agenţilor de jucători şi a preşedinţilor de cluburi, mai puţin din cauza antrenorilor. Dacă obţii ca jucător un contract pe doi ani sau mai mult la o echipă, înseamnă că eşti un jucător foarte bun!” După ce în primul sezon a fost statistician, Mircea Dudaş se găseşte la al doilea sezon ca antrenor secund la Tomis. „Practic şi anul trecut eram secund, dar stăteam mai în umbră, iar la meciuri mă ocupam de statistică. Antrenor secund am mai fost la Petrom Ploieşti, unde am obţinut o medalie de bronz în 2005, cu Robert Tvardochlib antrenor principal, şi titlul naţional în 2006, alături de Claudio Cuello. Obiective la Tomis? Sper să obţinem cel puţin rezultatele de anul trecut, iar dorinţa mea cea mai mare este să prindem Final Four şi în Cupa CEV, o competiţie cu formaţii superioare calitativ celor din Cupa Challenge. Visul meu este să jucăm anul viitor în Liga Campionilor, care este cu totul altă lume!”, a încheiat Dudaş.