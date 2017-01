Campioanele mondiale au adus trofeul acasă

Echipa naţională de handbal feminin a României, care a câștigat, duminică seară, titlul mondial la categoria de vârstă sub 18 ani, după ce a zdrobit în finală Germania, cu 32-21, a revenit ieri în țară. Handbalistele tricolore au fost aşteptate la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” de Alexandru Dedu, preşedintele Federaţiei Române de Handbal, de familii, prieteni şi de foşti antrenori ai jucătoarelor. Căpitanul Cristina Laslo şi Mădălina Ion au fost primele handbaliste care ajuns în sala de aşteptare a aeroportului, prezentând trofeul cucerit în Macedonia, în aplauzele celor prezenţi. „Încă visăm, dar suntem super-fericite. Nu credeam că ne vom întoarce campioane, dar pe parcursul competiţiei am realizat că putem şi am căpătat încredere până la final. Secretul este multă muncă şi speranţă. Suntem singura echipă neînvinsă de la acest Campionat Mondial şi suntem foarte bucuroase de această realizare”, a spus Laslo. „Le felicit pe fete, ele sunt artizanele acestei victorii. Au jucat foarte bine, şi-au dorit enorm această performanţă şi au realizat-o. Sper din toată inima ca, mai târziu, această echipă să alimenteze lotul naţional de senioare. Sper ca şi în viitor să fim mereu pe podium. Chiar dacă în ultimii ani a fost o lipsă de rezultate, cred că o muncă asiduă ne poate propulsa în handbalul de mare clasă”, a adăugat antrenorul Aurelian Roşca. Interesant este faptul că antrenorul secund Gavril Kozma a spus că nu a fost remunerat pentru munca depusă şi că a făcut totul din pasiune. „Mi se face pielea de găină când mă gândesc la aceste fete. Fac parte dintr-o generaţie foarte sănătoasă la cap, care nu cedează indiferent de scor sau de ce se întâmplă pe teren. Când se munceşte profesionist, având calitatea noastră, a românilor, acestea sunt rezultatele”, a completat Dedu. Tot ieri, jucătoarele și antrenorii au fost primiți de ministrul MTS, fosta mare atletă Gabi Szabo, care a anunțat că fiecare campioană mondială va primi câte 18.600 de lei.

TREI ROMÂNCE ÎN ECHIPA TURNEULUI FINAL. Trei jucătoare tricolore au fost incluse în echipa ideală a Campionatului Mondial, aleasă de un juriu format din experţi IHF. Astfel, Lorena Ostase a fost aleasă cel mai bun pivot, Bianca Bazaliu - cel mai bun inter stânga, iar Cristina Laslo - cel mai bun centru. Din echipa ideală mai fac parte Jessica Jochims (Germania) - portar, Itana Grbic (Muntenegru) - extremă stânga, Stine Bindslev Holm (Danemarca) - extremă dreapta și Durdina Malovic (Muntenegru) - inter dreapta. Cea mai bună jucătoare a turneului din Macedonia a fost desemnată germanca Emily Bolk. Pe primul loc în ierarhia marcatoarelor s-a clasat Sojeong Yu (Coreea de Sud), cu 81 de goluri, urmată de Ida Hernes (Portugalia) și Bianca Bazaliu, ambele cu câte 76 de goluri.