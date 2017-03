Campion mondial cu Germania, concediat de club pentru violență!

Fundaşul Kevin Grosskreutz, campion mondial în 2014 cu Germania, a anunţat că se retrage, cel puţin temporar, din activitate, după ce a fost concediat de divizionara secundă VfB Stuttgart pentru că a fost implicat într-o altercaţie la începutul săptămânii. Grosskreutz a fost transportat la spital în urma unei altercații avute în timpul unei ieșiri în oraș. În consecinţă, clubul german a anunţat, vineri, că a încheiat pe cale amiabilă colaborarea cu fundaşul dreapta. În aceeaşi zi, fotbalistul a susţinut o conferinţă de presă în care a apărut cu faţa învineţită, conform fotografiilor publicate în presa germană.

„Îmi cer iertare familiei şi prietenilor pentru că şi-au făcut griji pentru mine. Sunt fericit că mai sunt prin preajmă. Este chiar mai important pentru mine să le mulţumesc foştilor mei conducători, echipei, dar şi fanilor, din tot sufletul. Am dat întotdeauna totul pentru acest club. Vreau să mă liniştesc şi să nu mai am de-a face cu fotbalul pentru moment”, a declarat Kevin Grosskreutz. El a jucat 16 meciuri pentru VfB Stuttgart, în acest sezon al ligii a doua germane, şi a mai evoluat la nivel de club pentru Borussia Dortmund şi Galatasaray Istanbul. În vârstă de 28 de ani, Grosskreutz are şase selecţii la prima reprezentativă a Germaniei, alături de care a cucerit titlul mondial din 2014.

Rănit la cap în urma unei altercaţii la care au participat câteva persoane, fotbalistul a fost internat marţi dimineaţă într-un spital din Stuttgart şi va depune plângere. Poliţia a arestat patru persoane în urma incidentelor. Un adolescent de 16 ani a ajuns și el în spital.

Grosskreutz nu se află la primul incident neobișnuit, fiind amendat de Borussia Dortmund cu 60.000 de euro după ce a urinat în holul unui hotel din Berlin, în dimineaţa zilei de 18 mai 2014. Borussia Dortmund a jucat pe 17 mai finala Cupei Germaniei, pierdută cu 0-2 în fața lui Bayern Munchen, iar a doua zi dimineaţa, în jurul orei 6.00, poliţia a fost nevoită să intervină pentru a calma spiritele între Grosskreutz şi un alt oaspete al stabilimentului respectiv, după ce jucătorul a urinat în holul de la intrarea în Hotel Berlin, unde se afla cazată echipa sa. Din fericire pentru el, selecţionerul Joachim Löw nu a considerat acest caz ca foarte grav și l-a păstrat în lotul cu care Germania a participat la Campionatul Mondial din Brazilia, câștigat en-fanfare de nemți. Kevin Grosskreutz afirma atunci că a avut un „blackout” şi nu-şi aminteşte nimic despre incident!