Campion mondial de bowling, în vizită la Lake View Center

Centrul de distracţii Lake View din Constanţa a fost, sâmbătă seară, gazda unuia dintre cei mai buni antrenori de bowling din lume, suedezul Stefan Yngstrom. Sosit în România pentru a discuta oferta de a prelua naţionala României de bowling, tehnicianul scandinav a dorit să încerce pistele de la Lake View, susţinând o mică demonstraţie de virtuozitate pentru cei prezenţi, care au profitat de ocazie şi s-au fotografiat alături de acesta. „Am venit la Constanţa la invitaţia unor colegi de la Elcomex&Delfinii Cernavodă, pe care i-am şi antrenat. Mi-au arătat oraşul şi am vrut să văd şi acest centru de distracţii. Mi-a plăcut foarte mult, pentru că pistele de joc sunt bune şi este mult spaţiu”, a explicat suedezul, care este convins că bowling-ul din România se poate dezvolta foarte mult în următoarea perioadă: „Diferenţa dintre Suedia şi România este mare, pentru că avem în spate o tradiţie de aproape jumătate de secol şi foarte mulţi jucători legitimaţi. Sunt multe lucruri de învăţat, dar am lucrat cu cei de la Elcomex&Delfinii Cernavodă şi am văzut că învaţă rapid. În România este un teren fertil pentru dezvoltarea acestui sport, dar trebuie să se construiască mai multe centre de distracţii precum Lake View”. Fost component al echipei naţionale a Suediei, Yngstrom a preluat reprezentativa de juniori a scandinavilor, pe care a condus-o către titlul mondial în urmă cu un an, după care a fost promovat la naţionala de seniori. „Ca jucător am participat la numeroase turnee prin Europa şi SUA, dar în ultimii ani nu am mai jucat şi m-am axat pe activitatea de antrenor. Cei de la Elcomex&Delfinii Cernavodă mi-au propus să vin în România şi să preiau naţionala de seniori. Dacă acest lucru se va întâmpla, voi sta aici cam o săptămână în fiecare lună. În această vară au loc Campionatele Europene, dar şi calificările pentru Campionatul Mondial de anul viitor”, a spus tehnicianul în vârstă de 47 de ani, care va avea drept obiectiv intrarea bowling-ului românesc în elita mondială. Pe lângă Ygstrom, la naţionala României ar putea ajunge şi un jucător suedez, de origine română, Bogdan Dobondi.