Campionat Internaţional de Gătit în Aer Liber

Mamaia va deveni, în intervalul 27 - 29 iunie, capitala internaţională a mîncărurilor alese. Aici va avea loc Campionatul Internaţional de Gătit în Aer Liber. Organizatorii evenimentului sînt Asociaţia Culturală Euro Est Alternativ (ACEEA) şi Hotelul Flora din Mamaia. Acest campionat se află la cea de a doua ediţie, însă este pentru prima dată cînd va avea loc la Mamaia. “Prima ediţie a fost organizată anul trecut la Gilău. Pentru 2008 ne-am gîndit să organizăm mai multe etape şi o finală. Prima etapă a fost la Azuga, iar acum urmează ediţia de vară la Mamaia. În septembrie vom merge la Gilău. Proiectul este unul cultural. Ne-am propus să facem un spaţiu al cultului gastronomic unde oameni din diferite pături sociale şi culturi să se întîlnească şi să utilizeze limbajul comun, acela al mîncării. Vor avea posibilitatea să se cunoască între ei, să facă schimb de reţete, să colaboreze”, a declarat preşedintele ACEEA, Iulia Drăguţ. Organizatorii Campionatului Internaţional de Gătit în Aer Liber le promit constănţenilor şi turiştilor care vor asiata la întrecerea bucătarilor de la Hotel Flora, numeroase surprize. “Avem invitaţi doi DJ din Marea Britanie care vor mixa în zilele de concurs. De asemenea, vor fi şi artişti din Maramureş care vor cînta şi dansa. Vom avea piese de teatru de păpuşi, spectacole de mimă şi pantomimă. Noi le considerăm extrem de importante şi încercăm să le ajutăm să nu dispară. În ultima zi a concursului vom avea un show culinar. Este vorba de un duel culinar la faţa locului, iar cei care vor participa sînt Dan Chişu şi Dan Bercea, un alt bucătar foarte bun”, a declarat coordonatorul proiectului, Radu Zărnescu. Competiţia de gătit va fi structurată pe două etape: prima va fi cea de pregătire a preparatelor culinare reci, iar cea de a doua va constanîn găţitul la faţa locului. Fiecare dintre aceste etape cuprinde cîte patru probe. La secţiunea de preparate culinare reci, cursanţii vor trebui să îşi dovedească priceperea în pregătirea aperitivelor, a dulciurilor, a unui meniu alternativ. Ultima probă din această categorie este dedicată creaţiei. Gătitul la faţa locului cuprinde probele de gătit la plită, la ceaun, la grătar şi cea de creaţie. Printre cei care vor decide care dintre preparate sînt cele mai gustoase se numără bucătari de renume în întreaga lume. “Pînă în acest moment, 25 de persoane au confirmat participarea la această competiţie. Dar, numărul va fi mult mai mare, întrucît campaniile de promovare deabia au început. La Gilău, de exemplu, am avut peste 180 de participanţi. Concursul se adresează tuturor bucătarilor, fie profesionişti, fie amatori. Nu am ales întîmplător oraşul Constanţa, aici existînd bucătari foarte buni. De asemenea, dorim ca această competiţie să devină tradiţie pentru Constanţa. Nu am impus tematica acestei competiţii întrucît ne interesează dezvoltarea creativităţii”, a declarat Radu Zărnescu. Organizatorii spun că printre participanţi se vor număra bucătari din Japonia, Rusia, Ungaria, Franţa, iar la finalul fiecărei etape, mîncarea gătită va fi servită publicului care, de asemenea, va avea un cuvînt de spus în desemnarea cîştigătorilor.