Campionat Judeţean de fotbal în sală

Sala de sport din Techirghiol găzduieşte în luna februarie Campionatul Judeţean de fotbal în sală, competiţie organizată de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa şi la care s-au înscris 16 formaţii, împărţite în patru grupe. Iată clasamentele finale şi rezultatele înregistrate în faza grupelor - Grupa A: 1. Melody 9p (11-6 cu Valu, 10-6 cu Agigea, 9-4 cu Topraisar); 2. CS Agigea 6p (19-4 cu Topraisar, 7-3 cu Valu); 3. Voinţa Valu lui Traian 3p (12-3 cu Topraisar); 4. Unirea Topraisar 0p; Grupa B: 1. AS Carvăn Lipniţa 9p (10-6 cu MK, 13-8 cu Sinoe, 6-5 cu Sparta II); 2. CS Mihail Kogălniceanu 6p (6-5 cu Sparta II, 7-5 cu Sinoe); 3. Sparta II Techirghiol 3p (7-4 cu Sinoe); 4. Viteazul Sinoe Mihai Viteazu 0p; Grupa C: 1. Grupul Şcolar “Ion Bănescu” Mangalia 9p (19-1 cu Ciocîrlia, 9-6 cu Amzacea, 11-4 cu Băneasa); 2. Gloria Băneasa 6p (8-6 cu Amzacea, 11-3 cu Ciocîrlia); 3. Luceafărul Amzacea 0p; 4. AS Ciocîrlia 0p (meciul Amzacea - Ciocîrlia nu s-a disputat, pentru că niciuna dintre echipe nu s-a prezentat); Grupa D: 1. Sparta I Techirghiol 9p (10-3 cu Mereni, 15-6 cu Cerchezu, 7-0 cu Tuzla); 2. Farul Tuzla 6p (17-3 cu Cerchezu, 8-3 cu Mereni); 3. Viitorul Mereni 1p (4-4 cu Cerchezu); 4. Viitorul Cerchezu 1p.

În continuare, primele două clasate din fiecare grupă evoluează în turneul 1-8, iar celelalte formaţii în turneul 9-14 (echipele din Amzacea şi Ciocîrlia s-au retras din competiţie). Rezultate din turneul 1-8 (sferturi de finală): Agigea - GSIB 6-3; Melody - Băneasa 6-3; Sparta I - MK 10-4; Carvăn - Tuzla 8-5. Învingătoarele vor juca în semifinale, iar învinsele în turneul 5-8. Rezultate din turneul 9-14: Topraisar - Cerchezu 9-4; Sinoe - Valu 7-6; Sparta II - Mereni 6-2. Următoarele meciuri din Campionatul Judeţean de fotbal în sală vor avea loc sîmbătă şi duminică, tot la Techirghiol.