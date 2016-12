Campionat Mondial de pescuit la crap

POL DE INTERES În perioada 27-30 septembrie, lacul Corbu din judeţul Constanţa va fi polul de interes al pasionaţilor de pescuit din întreaga lume. În organizarea SC Rig Service, pe lacul Corbu se va desfăşura a 14-a ediţie a Campionatului Mondial de pescuit la crap, competiţie care va reuni la start 21 de ţări. Eforturile organizatorilor pentru a primi acceptul de a organiza această competiţie se ridică la aproximativ 1,5 milioane de euro, investiţiile cuprinzând amenajarea a 75 de standuri, precum şi lucrări de amenajare maluri, drumuri de acces, taluzări, nivelări, curăţarea bazinului de pescuit şi, bineînţeles, popularea zonei de concurs cu tone de peşte.

Ieri, la Corbu, a avut loc şi o conferinţă de presă, la care au participat Niculai Şelaru (director general AGVSPS), Florin Cârstocea (preşedintele companiei Rig Service - organizator), Cristian Bărhălescu (secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului) şi Corina Martin (preşedinte Asociaţia Litoral - Delta Dunării şi ANAT). „După ce am câştigat dreptul de a organiza concursul, am început de pe 16 februarie o cursă contra-cronometru pentru amenajarea acestui lac. Până pe 17 mai, când a fost inspecţia federaţiei internaţionale pentru omologarea bălţii. Pe fiecare ponton am pus o cameră de filmat şi concursul va putea fi vizionat în toate ţările participante cu standul dorit de fiecare. Cred că este un lucru senzaţional că putem organiza un Campionat Mondial, chiar dacă este vorba de unul la pescuit de crap. Promovăm litoralul, staţiunea Mamaia. Ministerul Turismului, Consiliul Judeţean Constanţa şi Asociaţia Litoral sunt alături de noi”, a declarat preşedintele Rig Service, Florin Cârstocea.

SPORT DE NIŞĂ Despre importanţa evenimentului a vorbit şi secretarul de stat din cadrul MDRT Cristian Bărhălescu. „Este evident interesul naţional pe care această competiţie îl va stârni, dar şi cel internaţional. Un sport de nişă, pe care România trebuie să-l susţină prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi prin implicarea unor parteneri privaţi şi asociaţii de promovare. România va avea de câştigat indiferent de domeniul pe care îl vom aborda. Este lăudabilă iniţiativa, vorbim de un efort privat de 1,5 milioane euro şi, cu siguranţă, întreaga comunitate va avea de câştigat, atât Constanţa, cât şi Tulcea, pentru că vor fi mulţi turişti”, a spus secretarul de stat Cristian Bărhălescu. Eforturile organizatorilor au fost apreciate şi de Corina Martin: „Felicit organizatorii pentru efortul de a aduce acest Campionat Mondial în România. Noi promovăm şi susţinem orice eveniment care aduce vizibilitate destinaţiei pe care o reprezentăm, mai ales că vorbim de servicii turistice. Aşa cum am susţinut foarte multe evenimente, cu piloţii americani, cu David Coulthard şi toate celelalte evenimente, am dorit să susţinem şi acest eveniment pentru că este extraordinar ca România să fie gazda acestui Campionat Mondial şi mândria noastră este cu atât mai mare cu cât este vorba de Constanţa. De aceea am şi solicitat MDRT să susţinem ultima seară, cea de gală, iar Ministerul s-a implicat favorabil. Turismul, pescuitul şi vânătoarea sunt împreună, aşa cum trebuie să se întâmple”.

MANIFESTĂRI Iată şi cele 21 de ţări participante la CM de pescuit la crap: România, Africa de Sud, Anglia, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Franţa, Grecia, Italia, Kazakhstan, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovenia, Spania, Ucraina şi Ungaria.

Echipele participante sunt aşteptate marţi după-amiază la Hotel Central din Mamaia, iar seara vor participa la o petrecere de bun venit în stil tradiţional. Miercuri, la ora 9.00, constănţenii vor putea urmări o paradă cu care alegorice în staţiunea Mamaia şi Constanţa, urmată de deschiderea oficială a competiţiei la Pavilionul Expoziţional. Cu această ocazie se va deschide, de la ora 12.00, şi Târgul de pescuit, vânătoare şi ambarcaţiuni de agrement, dar şi o expoziţie de trofee de vânătoare. Gala de deschidere a Campionatului Mondial de pescuit la crap va avea loc miercuri, de la ora 19.00, la Restaurantul “Melody”.