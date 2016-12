Campionatul Judeţean de fotbal, la jumătatea drumului

Duminică, în Campionatul Judeţean de fotbal, s-a disputat ultima etapă din tur. Mai sunt de jucat câteva restanţe, două în Seria Nord, trei în Seria Sud şi una în Seria Est, unele fiind reprogramate de AJF pentru finalul acestei săptămâni. Campioane ale turului sunt Recolta Nicolae Bălcescu, CSM II Medgidia Valea Dacilor şi Luceafărul Amzacea, lideri care nu mai pot fi detronaţi indiferent de rezultatele înregistrate în restanţe.

Iată rezultatele meciurilor din etapa a 13-a - SERIA NORD: Steaua RTS Cogealac - Voinţa Săcele 1-3 (I. Talambă 52 - Ad. Gheorghe 10, V. Ţăranu 33, Cr. Turtoi 65); Pescarul Ghindăreşti - AS Grădina 5-0 (M. Simion 13, Şt. Şerbă 36, A. Platon 38, 74, N. Boboc 46); Gloria Seimeni - Recolta Nicolae Bălcescu 1-2 (H. Dobra 85 - Fl. Ştefan 10, R. Noman 75); Ulmetum Pantelimon - Dunărea Ciobanu 2-1 (Al. Basmangiu 15, 25 - R. Acreală 28); Sportul Tortoman - Dunaris Topalu 4-2 (D. Mărgean 21, S. Sali 34, 47, S. Chiazim 57 - I. Neacşu 38, P. Popa 85); Speranţa Nisipari - Viitorul Fîntînele 4-0 (G. Andruş 11, 27, Ad. Bîrsan 44, 78). Pescăruşul Gîrliciu a stat. Clasament: 1. Bălcescu 30p; 2. Săcele 25p; 3. Nisipari 24p/11j.

SERIA SUD: Danubius Rasova - CS II Peştera 4-2 (C. Olah 29, 47, 53, G. Caradima 31 - D. Vrabie 17, 26); AS Ciocîrlia - Sacidava Aliman 3-0 (neprezentare); Voinţa Siminoc - Dunărea Ostrov 1-7 (G. Neagoe 48 - I. Măgureanu 6, Al. Bîrzan 23, 65, 70, I. Monea 50, 53, A. Oprea 44); Voinţa Cochirleni - Inter Ion Corvin 4-3 (C. Matei 45, 81, E. Ciobănică 50, 67 - D. Eniu 13, I. Stan 22, 40); Marmura Deleni - Trophaeum Adamclisi 1-2 (N. Stoian 42 - R. Rasit 39, C. Dorobanţu 78); Tineretul Valea Dacilor - CSSM Medgidia 0-2 (A. Cozma 39, Al. Baroncea 81). CSM II Medgidia Valea Dacilor a stat. Clasament: 1. CSM II Valea Dacilor 28p/11j (golaveraj 38-14); 2. Peştera II 28p (golaveraj 35-13); 3. CSSM Medgidia 24p/11j.

SERIA EST: Farul Tuzla - Fulgerul Chirnogeni 3-1 (V. Aldea 9, Cr. Costea 38, 60 - C. Spoială 70); CFR Constanţa - Gloria II Albeşti Cotu Văii 6-1 (Cr. Pintilie 26, 71, I. Ştefan 30, 68, G. Florea 34, Cr. Ocheană 76 - Cr. Moagher 87); Unirea Topraisar - Luceafărul Amzacea 1-2 (R. Păun 52 - G. Stan 19, 40); Viitorul Cerchezu - Recolta Negru Vodă 4-2 (L. Boca 20, M. Cristea 35, 78, C. Albu 54 - I. Şchiopu 8, Cr. Sîrboiu 65); CS II Agigea - Viitorul Mereni 3-2 (M. Manea 50, D. Niţă 72, 90 - C. Nedelcu 70, S. Pitea 85); AS Bărăganu - Viitorul Cobadin 0-2 (M. Gîscă 22, 58); Avîntul Comana - Sparta II Techirghiol 2-5 (P. Lucaci 46, S. Ciocan 63 - I. Stan 1, 19, M. Bălău 27, Cr. Mitran 70, M. Irofte 84). Clasament: 1. Amzacea 34p; 2. Techirghiol II 31p/12j; 3. Tuzla 28p.

Clasamentele seriilor din Campionatul Judeţean de fotbal le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.