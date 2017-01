Campionatul Mondial de baschet, Japonia 2006

Întrecerile de la Campionatul Mondial de baschet masculin au continuat ieri dimineaţă cu disputele din grupele C şi D. De data asta surprizele au lipsit cu desăvîrşire, dar meciurile au fost mult mai echilibrate, ba chiar tensionate, precum disputa dintre Grecia şi Australia. Meciul a fost dominat de australieni, dar campionii Europei au avut un final de meci de senzaţie, înscriind 6p în ultimele 9 secunde de joc!!! Şi Italia s-a chinuit mult să treacă de modesta Senegal, experienţa superioară a europenilor făcînd diferenţa în final. Rezultate înregistrate: Lituania - Qatar 106-65; Grecia - Australia 72-69; Turcia - Brazilia 73-71 (grupa C); Puerto Rico - China 90-87; Italia - Senegal 64-58; Slovenia - SUA 95-114 (grupa D). Astăzi se dispută partidele: Argentina - Nigeria; Venezuela - Serbia; Liban - Franţa (grupa A); Spania - Angola; Noua Zeelandă - Japonia; Germania - Panama (grupa B); Australia - Lituania; Qatar - Turcia; Brazilia - Grecia (grupa C); Senegal - China; Puerto Rico - Slovenia; SUA - Italia (grupa D).