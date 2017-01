Campionatul Mondial de baschet, Japonia 2006

Campionatul Mondial de baschet masculin a debutat sîmbătă dimineaţa cu cîteva mari surprize, cum ar fi înfrîngerea campioanei mondiale en titre, Serbia, în faţa Nigeriei. Surpriză ar putea fi considerată şi victoria Turciei în faţa Lituaniei, dar am putea vorbi de o surpriză... aşteptată! Investiţiile masive făcute în baschet în Turcia îşi arată acum roadele şi vecinii noştri din Balcani sînt ca şi calificaţi în faza următoare după ce au învins şi Australia. Iată rezultatele din primele două zile: Venezuela - Liban 72-82; Serbia - Nigeria 75-82; Argentina - Franţa 80-70; Nigeria - Venezuela 77-84; Liban - Argentina 72-107; Franţa - Serbia 65-61 (grupa A); Japonia - Germania 70-81; Angola - Panama 83-70; Spania - Noua Zeelandă 86-70; Japonia - Angola 62-87; Noua Zeelandă - Germania 56-80; Panama - Spania 57-101 (grupa B); Brazilia - Australia 77-83; Grecia - Qatar 84-64; Turcia - Lituania 76-74; Qatar - Brazilia 66-97; Australia - Turcia 68-76; Lituania - Grecia 76-81 (grupa C); Puerto Rico - SUA 100-111; Slovenia - Senegal 96-79; China - Italia 69-84; Senegal - Puerto Rico 79-88; Italia - Slovenia 80-76; SUA - China 121-90 (grupa D). Etapa a treia se va disputa azi şi mîine după următorul program - azi: Argentina - Venezuela; Serbia - Liban; Franţa - Nigeria (grupa A); Angola - Noua Zeelandă; Germania - Spania; Japonia - Panama (grupa B); mîine: Lituania - Qatar; Grecia - Australia; Turcia - Brazilia (grupa C); Puerto Rico - China; Italia - Senegal; Slovenia - SUA (grupa D)