Campionatul Mondial de Salsa, amînat

Campionatul Mondial de Salsa, la care va participa şi o pereche din România şi care urma să se desfăşoare, în decembrie, în Florida, a fost amînat din cauza crizei financiare mondiale. Anunţul a fost făcut ieri, de Asociaţia Afrolatino Productions, organizator al calificărilor pentru World Salsa Championship. „Din cauza crizei financiare mondiale şi a consecinţelor acesteia în Statele Unite, Disney a decis să nu pericliteze Campionatul Mondial de Salsa şi a hotărît, împreună cu Salsa Seven, să amîne evenimentul care era planificat pentru 3-6 decembrie 2008, pentru o dată ulterioară, în 2009”, se menţionează într-un comunicat al Asociaţiei Afrolatino Productions. Potrivit aceleiaşi surse, acesta nu este singurul proiect al Disney aflat în această situaţie, încă alte şapte proiecte fiind amînate. Asociaţia Afrolatino Productions, care are drept parteneri consacraţi Disney, Salsa Seven, Primăria Constanţa şi Asociaţia Litoral, va continua organizarea calificărilor pentru campionat în întreaga lume şi precizează că echipele şi perechile calificate în acest an vor participa la campionatul mondial care va fi organizat la o dată ulterioară în 2009.

În vara acestui an, la Constanţa şi în Vama Veche a fost organizată cea de-a treia ediţie a Romanian Festival Salsa, cînd a avut loc preselecţia pentru Campionatul Mondial şi la care au participat cele mai bune perechi de dansatori de salsa din ţară, dar şi concurenţi din America, Spania şi Bulgaria. Campionatul Mondial de Salsa urma să fie organizat în perioada 3-6 decembrie, la Disney World în Orlando (Florida).