Campionatul Naţional de motociclism viteză se va desfăşura în România

Campionatul Naţional de motociclism viteză va debuta la sfârşitul acestei săptămâni la Motor Park România, din Adâncata, judeţul Ialomiţa, până acum fiind organizat pe circuite din străinătate, se arată într-un comunicat al organizatorilor. "Chiar dacă cursele moto au luat amploare în România în perioada interbelică şi am asistat şi în anii 60 la curse stradale, unele având ca punct central chiar Arcul de Triumf din Bucureşti, evoluţia motocilismului viteză a fost stopată în perioada comunistă şi nu a evoluat semnificativ nici în cei mai bine de 25 de ani scurşi de la Revoluţie. Dacă în alte ţări foste comuniste, cum este cazul Cehiei, au apărut circuite încă din anii 80 (Brno – 1986, în prezent este inclus în calendarul MotoGP), iată că în România primul circuit a fost construit de abia în 2014. În tot acest timp, Campionatul Naţional de motociclism viteză s-a desfăşurat la început pe aeroporturi cu trafic redus, însă era clar că odată cu evoluţia motocicletelor aceste piste au devenit nesigure şi în plus mulţi dintre piloţii români nu ştiau ce înseamnă a concura pe un circuit. Aşa că în ultimii ani campionatul României s-a desfăşurat pe o serie de circuite aflate în ţările vecine. Din octombrie anul trecut, în urma finalizării parţiale a circuitului Motor Park România, a apărut posibilitatea organizării unor curse chiar pe teritoriul ţării. Astfel, în 2015 toate cele patru etape ale sezonului se vor desfăşura în România. Circuitul cu o lungime de 3,400 km este situat la aproximativ 50 de km de Bucureşti, în comuna Adâncata din judeţul Ialomiţa, şi are 11 viraje (şase de dreapta şi cinci de stânga)", se arată în comunicatul citat. Prima etapă debutează vineri, cu sesiunile de antrenamente urmând, ca sâmbătă să se ruleze în antrenamente şi calificări, iar duminică în warm-up şi primele curse din sezon. Clasele incluse în CNMV sunt: SuperBike, SuperSport, Debutanţi 600, Debutanţi 1000, Juniori I, 85 cmc, 125 SP/GP, Moto3 (250 cmc), Oldtimers. A doua etapă este programată în weekendul 17-19 iulie, cea de a treia, care este inclusă şi în calendarul est-european, se va desfăşura în perioada 12-13 august, iar ultima etapă va debuta pe 25 septembrie. La etapa inaugurală şi-au anunţat participarea peste 40 de sportivi atât din România, cât şi din Bulgaria şi Israel. Printre piloţii români care vor concura în weekend se află şi Ionel Pascotă, multiplu campion al României la Supersport, campion est-european si campion Alpe-Adria şi Cătălin Cazacu, unul dintre românii care a concurat şi la nivel mondial, campion naţional la Supersport şi vice-campion la Superbike.