Campionatul Național de Yachting și-a stabilit învingătorii

Campionatul Național Dinghy 2017, competiție organizată de Federația Română de Yachting, s-a desfășurat pe Marea Neagră și a fost găzduit de Marina Eforie. Întrecerile la clasele Optimist, Laser Radial și 420 au avut loc pe o mare neprietenoasă, iar vântul s-a mai potolit abia în ultima zi de concurs.

La clasa Optimist, la care au concurat cei mai mici sportivi din competiție, au fost efectuate zece curse. Mihai Andronic (Club Sportul Studențesc București) a obținut titlul de campion național la categoriile Băieți și Băieți Juniori. Vicecampion la ambele categorii a fost Victor Reit (Nautic Yachting Club), în timp ce locul al treilea la Optimist Băieți Juniori i-a revenit lui Costa Verioti (Nautic Yachting Club), iar poziția a treia la Optimist Băieți a fost ocupată de Noel Voinescu (Club Sportiv Știința Constanța).

La clasa Optimist fete, campioana națională a României în acest an este Iris Reșit (Club Sportiv Știința Constanța), ocupanta locului secund fiind Sara Stan (Club Sportiv Sportul Studențesc Nucurești), iar locul al treilea i-a revenit sportivei Maria Popescu (Club Sportiv Știința Constanța).

La clasa Laser Radial au fost trei categorii: Băieți sub 19 ani, Băieți sub 17 ani și Open. Petru Neagu (Nautic Yachting Club) a câștigat titlul de campion național la toate cele trei categorii. Argintul i-a revenit lui Vlad Ion (Nautic Yachting Club) la clasele Băieți sub 19 ani și Băieți sub 17 ani, în timp ce bronzul la cele doua clase de mai sus a fost obținut de Maximilian Roșcan și, respectiv, Matei Duca, ambii de la Clubul Sportul Studențesc București. La clasa Open, locul al doilea a fost ocupat de Răzvan Pîslaru (Club Electrica Balkan), în timp ce pe locul al treilea s-a clasat Vlad Ion.

2017 a avut și o premieră: după o pauză de mai bine de zece ani, a fost organizat Campionatul Național și pentru clasa 420. Titlul de campion național a fost adjudecat de echipajul format din Mihai Radu și Marta Andronic (Club Sportul Studențesc București), poziția a doua pe podium fiind obținută de frații Mara și Philipp Frick, de la același club, iar locul al treilea a revenit echipajului format din Nicolae Gorgan și Toni Nedelea, de la Clubul Sportiv Știința Constanța.