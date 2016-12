“Campionii energetici”, la vânzare en detail

Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) va selecta în câteva săptămâni casa de avocatura care va asista instituţia la selectarea intermediarului pentru ofertele de vânzare de acţiuni pe care statul vrea să le deruleze la Transgaz şi Romgaz, potrivit lui Victor Cazana, şeful OPSPI. \"Am selectat deja casele de avocatură care ne sprijină în selectarea intermediarului de la Petrom şi Transelectrica. Urmează să selectăm casele de avocatură la ofertele de la Transgaz şi Romgaz. Este o chestiune de câteva săptămâni\", a declarat, ieri, şeful OPSPI. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a selectat casa de avocatură Boştină şi Asociaţii pentru a furniza servicii juridice cu privire la vânzarea pe piaţa de capital a 9,84% din capitalul OMV-Petrom. El a menţionat că ofertele secundare de vânzare de acţiuni la OMV Petrom, Transgaz şi Transelectrica se vor derula în acest an, însă crede că oferta iniţială derulată pentru listarea Romgaz va fi anul viitor. Cazana a afirmat că există unele discuţii cu privire la necesitatea de finanţare a unor companii de stat prin vânzarea suplimentară a unor pachete de acţiuni de către Ministerul Economiei, pe lângă cele anunţate iniţial. \"Emitenţii îşi fac calcule, şi statul la fel, iar apoi se iau deciziile la nivel de Guvern. Există astfel de subiecte în discuţie şi sunt de domeniul viitorului apropriat. Noi suntem mandataţi de Ministerul Economiei să susţinem aceste societăţi, însă decizia nu ne aparţine nouă, ci Guvernului\", a mai spus reperzentantul OPSPI. Reprezentanţii Transelectrica au anunţat anul trecut că vor solicita statului să vândă un pachet suplimentar de acţiuni la companie, iar banii obţinuţi să fie utilizaţi de societate pentru investiţii. Cazana a mai spus că pentru intermediarea ofertelor pe care statul vrea să le deruleze au fost discuţii inclusiv cu bănci de investiţii şi brokeri internaţionali, însă a refuzat să îi nominalizeze. \"Majoritatea potenţialilor intrermediari cu care am discutat sunt încrezători că piaţa poate absorbi astfel de oferte de vânzare\", a adăugat acesta. Oficialul a mai spus că va fi respectată strategia Guvernului pentru înfiinţarea celor două mari companii energetice, însă, dacă fuziunea nu va avea loc, este luată în calcul şi listrarea unor pachete de acţiuni la unele dintre companiile care trebuiau să participe la crearea celor doi \"campioni energetici\". \"Dacă fuziunea pentru cei doi campioni energetici se va realiza ulterior, ne vom gândi la vânzarea unor pachete de acţiuni pe Bursă la cele două mari companii, însă numai după primul exerciţiu financiar al acestora. Dacă nu merge înfiinţarea celor doi campioni ne vom gândi la listarea unor pachete la unele compani care trebuiau să fuzioneze\", a mai declarat Cazana. În scrisoarea convenită de Guvern cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) la finalul evaluării din ianuarie-februarie se arată că listarea la bursă a unui pachet de 15% din acţiunile deţinute de Ministerul Economiei la producătorul de gaze naturale Romgaz Mediaş fi derulată până în primăvara anului 2012, cu o întârziere de câteva luni faţă de termenul prevăzut iniţial de instituţie. De asemenea, 15% din titlurile deţinute de Ministerul Economiei la transportatorul de energie Transelectrica vor fi plasate pe piaţa de capital mai târziu decât era estimat iniţial, respectiv în luna iunie.