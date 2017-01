Campionii, favoriţi la debutul pe teren propriu

Calificarea în grupele Ligii Campionilor şi prima victorie din campionat, 29-24 cu UCM Reşiţa în deplasare, au deschis apetitul succesului pentru handbaliştii Municipalului constănţean. „Nu avem decît să continuăm acest drum. Partida cu CSM Medgidia este, ca şi cea cu Reşiţa, una cu ambiţii şi orgolii nemăsurate, dar în care nu se va pune problema învingătoarei. Cu tot respectul pentru adversarii şi prietenii noştri, avem o echipă mai valoroasă decît Medgidia”, declară în avanpremiera duelului programat în această seară, de la ora 19.00, conducătorul de joc Ionuţ Săulescu, unul dintre cei mai buni apărători din Liga Naţională. Evoluţia campionilor a fost cît se poate de convingătoare în primul meci al sezonului intern, victoria de la Turnu Severin contra formaţiei pregătite de fostul antrenor al HCM-ului, Aihan Omer. „Partida de astăzi se dispută pe aceleaşi coordonate. Tensiune şi orgolii pe cele două bănci tehnice. Consider CSM Medgidia revelaţia sezonului trecut. Jucăm contra unei echipe calificate în cupele europene şi nu ne putem permite să o neglijăm. Totuşi, consider că doar noi ne putem face meciul greu”, este de părere extrema stîngă Mihai Timofte. Un adversar redutabil pentru „municipali”, pe lîngă handbaliştii din Medgidia, este oboseala acumulată în această săptămînă, în care au fost nevoiţi să joace trei meciuri, dintre care două în deplasare (Conversano şi Turnu Severin), dar „este abia începutul campionatului şi sîntem nevoiţi să ne obişnuim cu acest ritm sufocant”, continuă Timofte. În lotul HCM-ului nu există indisponibili, interul stînga Alex Adzic, accidentat în al doilea turneu presezonal de pregătire, revenind la capacitate maximă miercuri, contra Reşiţei. În trupa lui Râşniţă va putea debuta şi interul dreapta ucrainean Mikula Kovalenko (27 de ani), cel care a fost pe foaie, dar nu a intrat în meciul de la Turnu Severin.

CSM Medgidia vrea spectacol

Formaţia din Medgidia a început campionatul cu o victorie confortabilă, 32-18 cu Bucovina Suceava, succes ce a permis formaţiei antrenate de Ion Crăciun să se instaleze în fruntea clasamentului Ligii Naţionale. Tehnicianul formaţiei din Medgidia nu se îmbată cu apă rece şi este conştient de dificultatea partidei: “Vrem să jucăm bine şi să rezulte un meci frumos, plăcut publicului. Fără îndoială, HCM dispune de un lot echilibrat valoric şi are prima şansă. Noi nu vrem decît să ne onorăm locul ocupat anul trecut în clasament şi să demonstrăm că am mai crescut faţă de sezonul precedent”, a afirmat Ion Crăciun. “Nea Jean” nu se confruntă cu nicio problemă de efectiv şi are la dispoziţie întreg lotul de jucători. “Mi-e teamă doar să nu e grăbim şi să pierdem mingile cu uşurinţă. Au jucători foarte rapizi, care te distrug pe contraatac”, a adăugat Ion Crăciun.

Meciul HCM Constanţa – CSM Medgidia începe la ora 19.00 şi va fi transmis în direct de TV Neptun. Celelalte meciuri ale rundei a doua din Liga Naţională masculină sînt: Poli Iaşi – Dinamo, HCM Bistriţa – Steaua, Minaur Baia Mare – Poli Timişoara, Agronomia Cluj – Uztel Ploieşti, Bucovina Suceava – HCM Braşov, Lignitul Tg.Jiu – UCM Reşiţa.