Campionii îşi doresc sala plină

Handbal Club Municipal Constanţa are şansa mîine să se încoroneze pentru a treia oară campioana României, cu o etapă înaintea finalului de campionat. Bucuria este mare, iar conducerea clubului organizează o petrecere pe cinste la finalul partidei cu Politehnica Iaşi, care va începe în Sala Sporturilor la ora 19.00. Echipa antrenată de Lucian Râşniţă şi Eden Hairi are nevoie de un punct în întîlnirea cu lanterna roşie, dar nimeni nu doreşte să încheie campania victorioasă a celui de-al treilea titlu fără un succes în partida de mîine, ultima reprezentaţie a campionilor pe propriul teren. ”Am fi foarte bucuroşi, entuziaşti, dacă sala ar fi plină. Mîine va fi rămasul nostru bun, pentru scurt timp, de la publicul minunat care ne-a susţinut un an întreg. Sperăm ca această ultimă reprezentaţie să fie încununată cu o victorie, să putem primi şi sărbători titlul la Constanţa”, a declarat antrenorul Lucian Râşniţă. ”După atîta muncă, să cîştigi campionatul este o mare bucurie. Normal, vrem să participe la meci cît mai mulţi spectatori, ca totul să devină un mare spectacol, aşa cum a fost şi anul trecut. Va fi ceva frumos pentru noi toţi, cu şampanie şi artificii. Este momentul bucuriei acum, apoi ne vom întoarce la antrenamente şi vom munci din greu pentru a cîştiga şi Cupa României”, a spus şi sîrbul Alexandar Adzic, care a semnat, zilele trecute, prelungirea cu un an a contractului cu campioana României. La finalul meciului de mîine, la care intrarea este liberă, handbaliştii constănţeni vor primi cupa şi tricourile de campioni de la Cristian Gaţu, preşedintele Federaţiei Române de Handbal, apoi vor petrece împreună cu suporterii, cărora le vor oferi tricouri, postere şi mingi cu autografele lor. Surprizele... muzicale nu vor lipsi pe scena special amenajată în faţa Sălii Sporturilor.