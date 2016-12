Campionii mondiali ai dansului irlandez vin la Constanța!

Campionii mondiali ai dansurilor irlandeze revin, în această primăvară, la Constanța, pentru a prezenta celebrul spectacol „Rhythm of the Dance”, un poem epic ce descrie călătoria celților de-a lungul timpului. Super-show-ul faimoșilor dansatori din cadrul Companiei Naționale de Dansuri a Irlandei va ajunge pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor pe 24 aprilie, de la ora 19.00.

BILETELE, ÎN VÂNZARE DE ASTĂZI Managerul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu, ne-a declarat că biletele pentru acest spectacol unic oferit de zeci de campioni mondiali ai dansurilor irlandeze, ce va purta spectatorii într-o călătorie fascinantă, dezvăluindu-le peisaje și panorame superbe, se vor pune în vânzare de astăzi, la sediul instituției. Prețurile biletelor pentru spectacolul de la Constanța al irlandezilor, care marchează, totodată, startul unui amplu turneu în România, între 24 și 30 aprilie, sunt: 150, 200 și 250 de lei. De asemenea, și pentru restul spectacolelor din cadrul turneului „Rhythm of the Dance”, biletele se găsesc în rețeaua Biletoo, la magazinele Flanco și la sălile la care vor avea loc reprezentațiile. Cei care doresc să comande biletele online o pot face pe biletoo.ro și bilet.ro.

TURNEUL NAȚIONAL IA STARTUL LA MALUL MĂRII După Constanța, turneul național „Rhythm of the Dance” va trece, pe 25 aprilie, prin Suceava - Casa de Cultură a Sindicatelor, pe 26 aprilie - Iași - Casa de Cultură a Studenților, 27 aprilie - București - Teatrul Național București, 28 aprilie - Brașov - Sala Patria, 29 aprilie - Cluj - Casa de Cultură a Studenților și 30 aprilie - Timișoara - Opera Română.

Echipa artiștilor care susțin show-ul este formată din trei tenori, un band de muzicieni tradiționali și peste 20 de dansatori - campioni mondiali la dans irlandez. „Rhythm of the Dance” este un spectacol fascinant, pe care l-au vizionat deja cinci milioane de persoane din peste 50 de țări. Spectacolul are o durată de aproximativ două ore și este o incursiune în lumea dansurilor tradiționale celtice, un liant între vechea artă celtică, arta contemporană și cele mai moderne tehnici și efecte speciale.

Încă de la înființare, în 1999, protagoniștii „Rhythm of the Dance”, în frunte cu Mark C. Tynan, coregraful care a creat spectacole pentru celebrul Michael Flatley, au strâns în jurul lor milioane de fani și au susținut turnee pe tot mapamondul. Turneul în România este organizat de ProjectEvents.

Constănțenii i-au mai urmărit, în premieră, pe celebrii dansatori irlandezi în anul 2011, apoi în 2012, la Casa de Cultură, ambele reprezentații având loc cu casa de bilete închisă.