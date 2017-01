Campionii naţionali de taekwondo din Kogălniceanu, premiaţi de primarul Valer Mureşan

Comuna Mihail Kogălniceanu a ajuns să fie cunoscută în toată ţara nu numai din cauza aeroportului internaţional cu acelaşi nume, ci şi datorită unor sportivi care s-au întors de la competiţiile naţionale şi internaţionale de taekwondo cu numeroase medalii. Primarul comunei, Iosif Valer Mureşan, i-a premiat sîmbătă pe sportivi, în funcţie de premiile obţinute de aceştia la competiţiile la care au participat. “Este pentru a doua oară la rînd cînd cîştigă Cupa României. Sînt nişte copii minunaţi. De asemenea, antrenorul care se ocupă de ei merită toate laudele şi nu trebuie uitate nici famiile lor, care le oferă toate condiţiile pentru a obţine aceste rezultate. Pe viitor intenţionez să îi mai premiez pe micuţi pentru că ei sînt cei care fac cunoscut numele localităţii Mihail Kogălniceanu în ţară, şi unii dintre ei, chiar în străinătate, şi trebuie să îi stimulăm“, a declarat primarul Mureşan. El le-a oferit sportivilor sume cuprinse între 800.000 şi 1.500.000 lei vechi. Sportivii din Kogălniceanu au participat, printre altele, la campionatul naţional zonal, care a avut loc la Hîrşova, şi unde au cîştigat cupa, şi s-au clasat pe locul III la campionatul naţional de seniori pe echipe. “Am participat la campionatul naţional de copii şi cadeţi de la Galaţi, unde cu cadeţii am obţinut un loc I, şi cu copiii, locul IV. Cel mai important premiu a fost Cupa României, pe care l-am cîştigat a doua oară consecutiv“, a afirmat antrenorul Laurenţiu Palanga. El a mai spus că următoarea competiţie va avea loc în Serbia, pe 8 noiembrie, unde vor concura trei dintre cadeţi, printre care şi Livia Lixandru, care a obţinut, la Austrian Open, locul doi. “Este o bucurie pentru mine că am participat la competiţii internaţionale şi am reuşit să aduc un rezultat bun ţării. Mă simt onorată“, a spus Livia, în vîrstă de 14 ani. Fata a spus că a fost atrasă de acest sport, pe lîngă plăcerea de a-l practica, de dorinţa de a învăţa să se apere. “Fac din plăcere acest sport. Este bine că sala de sport din localitate se află foarte aproape de şcoală şi este ca un magnet pentru ei să meargă acolo, să facă sport, şi nu oricum, unul de performanţă“, a mai spus antrenorul copiilor.