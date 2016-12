Campionul internaţional de frumuseţe se alege la Constanţa

Pasionaţii de animale din întreaga ţară care se află în aceste zile pe litoral au ocazia de a admira sute de câini de rasă în cadrul unui eveniment chinologic de anvergură internaţională. Asociaţia Chinologică Română (AChR), în parteneriat cu Asociaţia Chinologică Română - filiala Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa, organizează, până pe 15 iulie, patru expoziţii canine internaţionale care se desfăşoară în cadrul Pavilionului Expoziţional Constanţa. Deschiderea evenimentului a avut loc ieri, când a debutat şi prima expoziţie canină. „Expoziţiile fac parte din calendarul Federaţiei Chinologice Internaţionale, titlul pentru care participanţii se luptă fiind cel de campion internaţional de frumuseţe. În prima zi sunt înscrişi în competiţie peste 350 de câini, din peste 15 ţări europene, reprezentanţi ai 120 de rase omologate de Federaţia Chinologică Internaţională”, a declarat preşedintele AChR, Cristian Ştefănescu. Pentru a putea concura pentru titlul internaţional, câinii trebuie să întrunească, printre altele, standardul de aspect exterior stabilit de Federaţie. Mai exact, pentru fiecare rasă sunt stabilite nişte criterii (culoarea blănii, lungimea corpului etc.) care trebuie îndeplinite de fiecare exemplar pentru a putea concura. Orice abatere de la standardul rasei echivalează cu descalificarea câinelui. „În total, în cele patru zile de expoziţii, juriul, format din arbitri internaţionali de renume din şase ţări, printre care se numără şi România, vor avea de urmărit performanţele a aproape 2.000 de câini”, a spus preşedintele AChR.

URMAŞ DE CAMPION Printre participanţii de ieri s-a numărat şi Aaron, un dog german albastru, în vârstă de un an şi opt luni, care a venit însoţit de stăpânul lui, Vlad Mistodinis, şi de mama acestuia, Beatrice Mantu. El i-a impresionat pe cei prezenţi, în primul rând, prin statura lui impresionantă. „Este o pasiune veche. Am pornit de la un yorkshire terrier şi am sfârşit prin a avea un dog german. Este cel mai afectuos câine pe care l-am avut şi nu cred că voi mai schimba rasa”, a spus Beatrice Mantu. Deşi un pic nervos din cauza numărului mare de câini prezenţi în incinta Pavilionului Expoziţional, Aaron şi-a păstrat cumpătul, ascultându-şi stăpânul. Nici nu este de mirare, având în vedere că tatăl lui, Ares Clover Of Kallon King, a fost un multiplu campion internaţional (din păcate, Ares a murit cu doar o zi înaintea expoziţiei). În ceea ce priveşte costurile întreţinerii unui astfel de exemplar, Beatrice recunoaşte că sunt mari. „Dacă nu ai bani suficienţi este mai bine să nu te îndrepţi către această rasă. Are nevoie de medicamente pentru articulaţii, fiind un câine de talie mare. De asemenea, trebuie ajutat cu vitamine, pentru că el creşte foarte repede şi nu-şi poate lua necesarul de vitamine numai din mâncare. În prima lună după ce l-am achiziţionat am plătit 3.000 de lei”, a spus Beatrice.

FINALA, DUMINICĂ Printre concurenţi s-a numărat şi un căţel din rasa shih tzu, de un an şi o lună. „Este un căţel potrivit pentru apartamente, shih tzu fiind o rasă de agrement. Este blând, silenţios, prietenos şi foarte bun pentru copii”, a spus cea care l-a prezentat în faţa juriului (stăpâna lui nu a putut fi prezentă), Raluca Barbu. Din cauza blăniţei foarte mari, este nevoie de un tratament special (şampon, balsam, perii etc.), costurile putând ajunge chiar şi la 200 de euro pe lună. În ceea ce priveşte vizitele la medicul veterinar, este nevoie de un vaccin anual, iar în rest, doar atunci când se iveşte câte o problemă. La finalul fiecărei expoziţii va fi desemnat un câştigător, urmând ca, în ultima zi a evenimentului, din cei patru finalişti să se aleagă campionul internaţional de frumuseţe (Supreme Best in Show).