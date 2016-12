Campus social de tip “Henri Coandă”, construit la Medgidia

11:13:34 / 02 Septembrie 2015

Iordache mai vrei un mandat?

Nu ti-e ma rusine cum arata orasul in ce hal il lasi? Vrei sa iei votul mahalalei nu iti sunt de ajuns 2 mandate in care nu ai facut absolut nimic pentru oras? Avem autostrada, cale ferata, canal navigabil si port maritim la 40 de km si nu ai fost in stare sa aduci un singur investitor sau sa ii ajuti pe aia care fac ceva (Sterk). Du-te nene tare si lasa orasul unuia care se va zbate sa faca ceva. Esti un nimeni si dupa ce iti va fi pomenti numele oameni vor scuipa atat de iubit esti.