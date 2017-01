Campusuri şi şcoli de arte şi meserii, la Constanţa

Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Cristian Adomniţei, este convins că sistemul învechit şi opac care caracterizezaă învăţămîntul românesc actual, se poate pune pe picioare. Una dintre primele decizii luate de el în acest sens este construirea de campusuri şi şcoli de arte şi meserii. Pentru acestea, dar şi pentru alte investiţii în învăţămînt, va fi alocată, săptămîna aceasta, prin Hotărîre de Guvern, suma de 480 de milioane de lei. Adomniţei a afirmat că din aceşti bani se va asigura un sfert din finanţarea proiectului de construcţie a campusurilor şi şcolilor de arte şi meserii, urmînd ca, mai departe, suma să fie suplimentată la rectificarea bugetară din acest an şi prin bugetul de anul viitor. „Scopul meu este ca pînă la 15 septembrie, anul viitor, să am gata facilităţi în care să pot muta copiii”, a declarat el. Potrivit ministrului Educaţiei, şcolile de arte şi meserii, precum şi campusurile şcolare vor cuprinde un complex multifuncţional cu săli de clasă, cămin-internat, locuinţe pentru profesori, teren şi sală de sport, dar şi ateliere-şcoală în care să fie aduşi să înveţe copii din zone rurale îndepărtate. Scopul acestor investiţii este să evite risipirea unor resurse ale ministerului pentru şcolile din zonele izolate în care sînt foarte puţini copii. Demnitarul a exemplificat spunînd că două dintre campusurile şcolare vor fi construite în judeţul Alba, la Blaj şi Cîmpeni, în timp ce, la Aiud, va fi realizată o şcoală de arte şi meserii. El a mai precizat că banii pentru construirea acestor noi instituţii de învăţămînt vor fi alocaţi treptat pentru a putea urmări execuţia lucrărilor şi că are experienţa altor sume de bani în valoare de peste 700 de milioane de lei pe care le-a alocat Guvernul în martie pentru şcoli şi grădiniţe, unde mulţi directori aşteaptă încă să le fie viraţi banii, deşi nu au început să organizeze licitaţiile necesare. Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Narcis Amza a declarat pentru ziarul nostru că „pînă în data de 20 ale lunii, trebuie să ajungă la minister raportări cu privire la necesităţile de construire, amenajare, renovare etc. a tot ce înseamnă domeniul unităţilor de învăţămînt. Proiectul este mai vechi şi abia acum pare că începe să se întîmple ceva”.